Ministerielle Serverprobleme: Kickl entschuldigt sich

Strache schließt Volksabstimmung in Sachen Gastro-Rauchverbot vor 2021 aus

Wien – Acht Tage nach Bekanntwerden der ersten Pannen bei der Abgabe von Unterstützungserklärungen hat sich der Innenminister zu Wort gemeldet – mit einer Entschuldigung: "Es ist unangenehm, wenn man sich demokratiepolitisch einbringen will, und dann geht das nicht", bekundete Herbert Kickl (FPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Hunderte Bürger hatten wegen überlasteter Server des Innenministeriums die aktuellen Volksbegehren nicht unterschreiben können, inzwischen sollte wieder alles funktionieren. "Meine Verantwortung liegt jetzt schlicht und ergreifend darin, mich auf Fehlersuche zu begeben", sagte der blaue Minister.

Dem Erfolg der Plebiszite taten die technischen Komplikationen keinen Abbruch: Am Mittwoch wurde bekannt, dass nun auch das Frauenvolksbegehren die 100.000-Unterstützer-Hürde gerissen hat – und somit wie bereits die "Don't smoke"-Kampagne im Parlament behandelt werden muss. Das Volksbegehren "Asyl europagerecht umsetzen", mit dem eine faire Verteilung und Finanzierung im EU-Asylwesen gefordert wird, hält bei knapp 30.000 Unterschriften.

Keine Volksabstimmung

Was in nächster Zeit jedenfalls nicht kommen wird, ist eine Volksabstimmung. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache schloss aus, dass ein solcher bindender Volksentscheid in Sachen Rauchverbot vor 2021 abgehalten wird. Mehrere Freiheitliche hatten sich zuvor vorsichtig dafür ausgesprochen.

Die FPÖ ist in die Bredouille geraten, da seitens der Partei seit Jahren ein Ausbau direkter Demokratie gefordert wird. Nun richtet sich mit dem Nichtrauchervolksbegehren eine bereits nach einer Woche breit unterstütze Bürgerinitiative gegen einen Regierungsplan – und die Blauen bestehen dennoch auf der Aufhebung des unter Rot-Schwarz paktierten Rauchverborts in der Gastronomie ab Mai.

Opposition pocht auf Volksentscheid

Die Neos wollen nun bereits kommende Woche im Nationalrat einen Antrag auf eine Volksbefragung zum Thema einbringen. Die SPÖ kündigte einen solchen Schritt an, "falls die FPÖ in der Nationalratssitzung den Antrag zur von ihr geplanten Aushebelung des Rauchverbots in der Gastronomie ohne Abwarten des Ergebnisses des Volksbegehrens einbringt".

Den Zulauf zum Volksbegehren bezeichnete Strache als "beachtlich". Nachsatz: Es habe 2015 aber auch eine Petition pro Raucherzonen mit 500.000 Unterstützern gegeben. Diese Zahl lässt sich nicht nachprüfen. Bei der von Strache mutmaßlich gemeinten Petition handelte es sich um eine private Unterschriftenaktion. (Katharina Mittelstaedt, 21.2.2018)