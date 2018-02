Lichtortung: Ein Fisch, der Augenblitze in den dunklen Ozean schickt

Biologen haben erstmals bei einem tagaktiven Fisch gezielte Lichtortung entdeckt: Der Gelbe Spitzkopf-Schleimfisch lenkt Sonnenlicht mit seinen Augen um

Was Delfinen oder Fledermäusen die Echoortung mittels Ultraschalllauten ist, ist manchen Tiefseefischen die Lichtortung: Das aktive Aussenden von chemisch erzeugten Lichtstrahlen und die Auswertung der Reflexion, um sich im dunklen Ozean zu orientieren. Nun haben Forscher der Universität Tübingen erstmals Hinweise auf den Einsatz der aktiven Lichtortung bei tagaktiven Fischen entdeckt.

Wie die Biologen um Nico Michiels im Fachblatt "Royal Society Open Science" berichten, entdeckten sie die Sinneserweiterung beim Gelben Spitzkopf-Schleimfisch (Tripterygion delaisi), der im Atlantik und im Mittelmeer vorkommt. Sie konnten nachweisen, dass diese Art senkrecht einfallendes Sonnenlicht kontrolliert und in Anpassung an die Umgebung seitwärts in Augenblitze umlenken.

Nützlicher Trick für Kleinkrebsjagd

Der Gelbe Spitzkopf-Schleimfisch ernährt sich hauptsächlich von nahezu durchsichtigen, winzigen Krebsen. Um die Beute auch in dunklen Winkeln zu finden, nutzt der Fisch offenbar geschickt das Sonnenlicht: "Die anatomischen Voraussetzungen dafür finden sich bei vielen tagaktiven Fischen mit einer großen Iris", sagt Michiels. "Doch am Schleimfisch haben wir zum ersten Mal untersucht, wie der Mechanismus für die aktive Lichtortung funktionieren könnte."

Schleimfische leben in etwa zehn Metern Tiefe, wohin das Sonnenlicht durchdringt. "Es wird von den seitlich vorstehenden Augenlinsen auf die untere Regenbogenhaut fokussiert, auf der sich rot fluoreszierende und blau reflektierende Bereiche finden", so der Biologe. "Durch Kippen und Drehen des Auges kann der Fisch den Lichtstrahl lenken und aktiv entweder rote oder blaue Augenblitze abgeben."

Auf diese Weise können die Fische mehrere Zentimeter ihrer direkten Umgebung ausleuchten. "Voraussetzung für die Lichtortung ist, dass die Fische die Augenblitze kontrollieren können, um selbst nicht zu Beute zu werden", so Michiels. Bei ihren Untersuchungen stellten die Forscher fest, dass die Fische die Farbe der Augenblitze an die Umgebung anpassen. Bei rotem Hintergrund senden sie blaue Augenblitze aus – und umgekehrt. (red, 22.2.2018)