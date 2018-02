VÖZ-Förderpreise mit Blick auf Online

Arbeiten zu Online vs. Print, Medienethik und "Media Bias" prämiert

Wien – Wissenschaftliche Arbeiten mit Fokus auf Online zeichnet heuer der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) mit seinem Förderpreis für Medienforschung aus. Stephanie Lehner wird für die Masterarbeit zum Thema "Online vs. Print" prämiert, Klaus Bichler für eine Dissertation zu "medienethischen Herausforderungen bei OnlineakteurInnen". Verliehen werden die Preise am 14. März.

Der Förderpreis in der Kategorie Master-/Diplomarbeiten ist mit 2.000 Euro dotiert, jener für Dissertationen mit 4.000 Euro. Der Hannes-Haas-Nachwuchspreis (2.000 Euro) geht heuer an Jakob-Moritz Eberl, der sich mit "Media Bias" in der politischen Berichterstattung befasste.

Die Preise werden im Rahmen einer Veranstaltung im Wissenschaftsministerium durch Minister Heinz Faßmann (ÖVP) und VÖZ-Präsident Thomas Kralinger übergeben, teilte der VÖZ auf seiner Homepage mit. (APA, 21.2.2018)