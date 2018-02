Die Lokführer der beiden Güterzüge kamen mit einem Schock davon

Cuxhaven – Beim Zusammenstoß eines Autotransportzuges mit einem stehenden Güterzug ist in Cuxhaven in Deutschland Millionenschaden entstanden. Zwei Lokführer kamen nach einem Schock am Dienstagabend kurzzeitig in ärztliche Behandlung.

Mindestens 20 für den Export bestimmte Neuwagen wurden zertrümmert. Außerdem wurden drei Loks und Anlagen an der Bahnstrecke stark beschädigt. Die Ursache war zunächst unklar. (APA, 21.2.2018)