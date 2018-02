Wiener landete mit Auto im Neusiedler See

44-Jähriger kam aufgrund von Schneefalls und Dunkelheit von der Fahrbahn ab – Lenker und Beifahrerin durchnässt ins Krankenhaus gebracht

Weiden am See – Weil er aufgrund des Schneefalls und der Dunkelheit die Fahrbahn nicht mehr sehen konnte, ist am Dienstagabend ein 44-jähriger Wiener in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) mit seinem Wagen im Neusiedler See gelandet. Er und seine 37-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien und blieben unverletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Feuerwehr barg den Pkw.

Als die Beamten bei der Seezufahrt eintrafen, ragte nur noch das Heck des Wagens aus dem Wasser. Der 44-Jährige und die Frau aus Oberösterreich standen durchnässt am Straßenrand. Beide waren aufgrund der winterlichen Temperaturen unterkühlt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. (APA, 21.2.2018)