Feuer in Vorarlberger Garage griff auf Wohnhaus über

Defektes Batterieladegerät löste Brand aus

Höchst – Ein durch einen technischen Defekt verursachtes Feuer hat am Dienstagnachmittag in Höchst (Bezirk Bregenz) eine Garage und ein Mehrfamilienhaus erheblich beschädigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage in Vollbrand, ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte nicht verhindert werden. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.

Als Ursache für den Brand benannten die Ermittler ein defektes Batterieladegerät. Die Höhe des Sachschadens stand vorerst nicht fest. (APA, 21.2.2018)