Leichtes Erdbeben in Südtirol

Magnitude von 2,5

Bozen – Ein leichtes Erdbeben hat sich Dienstagabend in Prad am Stilfserjoch in Südtirol in Italien ereignet. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte, erreichten die Erdstöße eine Magnitude von 2,5. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Magnitude nicht zu erwarten.

Zu dem Beben kam es um 20.18 Uhr etwa neun Kilometer südlichwestlich von Prad. Ersten Meldungen zufolge wurde das Erdbeben auch im Münstertal wahrgenommen. Der Österreichische Erdbebendienst ersuchte, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen oder schriftliche Meldungen an die Hohe Warte zu schicken. (APA, 21.2.2018)