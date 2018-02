Strache: Keine Volksabstimmung über Rauchverbot vor 2021

Vizekanzler verweist auf schwarz-blaues Regierungsprogramm – Neos beantragen Volksbefragung

Wien – Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Mittwoch ausgeschlossen, dass es vor 2021 einen Volksentscheid in Sachen Rauchverbot in der Gastronomie geben wird. Geschuldet sei dies dem Regierungsprogramm, erklärte er vor dem Ministerrat. Den Zulauf zum Volksbegehrens bezeichnete er als "beachtlich". Es habe 2015 aber auch eine Petition pro Raucherzonen mit 500.000 Unterstützern gegeben.

FPÖ-Vizechef und Infrastrukturminister Norbert Hofer hatte hingegen bereits am Dienstag vorsichtig eingelenkt. Grundsätzlich sei er bei einer sehr hohen Anzahl an Unterstützungserklärungen für das Rauchverbotplebiszit nicht abgeneigt, eine entsprechende Volksabstimmung abzuhalten, sagte der Infrastrukturminister – auf eine konkrete Anzahl an Unterschriften für dieses Szenario wollte er sich auf STANDARD-Anfrage aber nicht festlegen. In seinem Büro hieß es dazu: "Wir werden am Ende sehen, wie viele Unterzeichner es sind. Danach gibt es eine weitere koordinierte Vorgangsweise."

Strache selber wäre es "lieb und wert", käme die Möglichkeit für verpflichtende Volksabstimmungen schon früher. Er selber würde gerne über "ORF-Zwangsgebühren" oder das Handelsabkommen Ceta abstimmen lassen, aber: "Das ist der Wunsch, nicht die Realität."

Der FPÖ-Chef verteidigte am Mittwoch erneut die FPÖ-Position. Es gebe eine aufrechte Regelung zu Raucherbereichen, deren Abschaffung SPÖ und ÖVP trotz "massiver Proteste" der Bevölkerung und von Gastronomen, die zigtausende Euro in Abtrennungen investiert hätten, per Mai 2018 beschlossen hätten.

Dass dies nun nicht komme, schaffe Klarheit, so Strache. Zudem werde der Jugendschutz verbessert. Das Volksbegehren nehme man trotzdem sehr ernst, es werde entsprechend den geltenden gesetzlichen Regelungen behandelt werden.

Strache und danach auch Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) bestätigten, dass es einen akkordierten Initiativantrag für das Kappen des Rauchverbots geben werde. Auch auf mehrere Nachfragen hin verwies Blümel lediglich auf das Regierungsprogramm.

Neos beantragen Volksbefragung

Die Neos wiederum wollen das Volksbegehren "Don't smoke" gar nicht erst abwarten. Am Mittwoch will die Oppositionspartei im Nationalrat einen Antrag auf eine Volksbefragung zum Thema einbringen. "Wir sind davon überzeugt, dass die Regierung das laufende Volksbegehren ignorieren möchte, um ihre eigene Klientelpolitik durchzusetzen", begründete Klubchef Matthias Strolz die Initiative gegenüber der APA.

"Wir Neos begrüßen und unterstützen das laufende Volksbegehren mit allen Mitteln", machte Strolz ein weiteres Mal klar. Sollte sich "wider Erwarten" keine Mehrheit im Parlament für den Antrag der Neos finden, will Strolz noch einen Schritt weiter gehen: Sobald der Gesetzestext zur Raucherregelung vorliegt und kurz vor Beschlussfassung ist, will sein Klub einen Antrag auf eine Volksabstimmung stellen.

SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner will das Endergebnis des Volksbegehrens hingegen erst einmal abwarten. Ein falscher Weg sei es, wie von der FPÖ vorgeschlagen worden sei, das 2015 beschlossene Gesetz zu kippen und dann irgendwann eine Volksabstimmung abzuhalten, hieß es in einer Aussendung. (red, APA, 21.2.2018)