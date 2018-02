Wohlfahrt verbietet Fink Arbeit bei Sky

Austria-Sportdirektor sprach Machtwort und untersagte Coach Fink Reise nach München vor wegweisendem Spiel gegen Admira

Wien – Kein Sieg im Kalenderjahr 2018: Keine Frage, die Wiener Austria steckt weiter tief in der Krise. Jetzt gibt es auch interne Unstimmigkeiten zwischen Sportdirektor Franz Wohlfahrt und Trainer Thorsten Fink.

Fink hätte am Dienstag Abend in München bei Sky als Experte in der Champions League auftreten sollen. Wie die "Krone" berichtet, hatte der Coach der Wiener Austria dafür sogar den Trainingsplan umgestellt.

Als Franz Wohlfahrt darüber informiert wurde, soll er den Ausflug des Trainer untersagt und zwei Trainings am Dienstag angeordnet haben.

Der Austria steht am Samstag (16 Uhr) ein schwerer Gang in die Südstadt bevor. Die Admira liegt derzeit zehn Punkte vor Violett auf Rang drei. (red, 21.2.2018)