NS-Liederbuch: "Bruna Sudetia"-Obmann beurlaubt

Norbert Hofers Mitarbeiter Herwig Götschober suchte selbst um Beurlaubung an. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

Wien – Die antisemitischen Reime aus einem Liederbuch, das der Burschenschaft Bruna Sudetia zugerechnet wird, beschäftigten auch am Mittwoch die österreichische Innenpolitik. Vizekanzler und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache stellte sich – wie auch Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) – voll hinter die Burschenschaft und den dort verorteten Mitarbeiter Hofers, Herwig Götschober. Strache stritt einen Zusammenhang zwischen dem Liederbuch und der Burschenschaft ab und kündigte rechtliche Schritte gegen den "Falter" an, der die Lieder publikgemacht hatte. Andernorts häufen sich die Rücktrittsforderungen an Götschober und andere Mitglieder der Bruna Sudetia.

Während für Strache und Hofer die Vorwürfe haltlos sind, hat die Staatsanwaltschaft Wien am Mittwochmorgen ein Ermittlungsverfahren gegen die Bruna Sudetia eröffnet. Dass am Mittwochnachmittag eine Hausdurchsuchung in den Räumlichkeiten der Burschenschaft im 8. Bezirk durchgeführt wurde, wollte man im Gespräch mit dem STANDARD jedoch nicht offiziell bestätigen. Das Ministerium gab am Mittwochabend bekannt, dass Götschober bis zur Klärung der Vorwürfe beurlaubt sei.

Kein Kontakt der Kultusgemeinde zu FPÖ-Politikern

Klare Worte gab es am Mittwoch von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). In seiner Rede auf dem Kongress An End to Antisemitism sagte IKG-Präsident Oskar Deutsch zum Liederbuch der Bruna Sudetia: "Solange es in der FPÖ solche Vorkommnisse gibt, wird es keinen Kontakt der Kultusgemeinde zu FPÖ-Politikern geben. In der kurzen Zeit, da die FPÖ in der Regierung ist, hat es 16 Vorfälle antisemitischer, rassistischer und rechtsradikaler Natur gegeben, wie etwa die Mitgliedschaft des Kandidaten für die Wahl in Niederösterreich in der Germania zu Wiener Neustadt oder die Bezeichnung Untermenschen für Flüchtlinge. Das sind keine Einzelfälle, sondern das ist System."

Einfluss auf Kommunalpolitik

Die Causa spielt auch in die Kommunalpolitik hinein: Nachdem Götschober am Dienstag von den Grünen als Bezirksrat des Bezirks Leopoldstadt zum Rücktritt aufgefordert worden war, meldeten sich am Mittwoch die Grünen aus dem Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Dort sitzt mit Dominik Weber ebenfalls ein FPÖ-Bezirksrat, der Mitglied jener Burschenschaft sein soll, in deren Liederbuch Juden unter anderem der Tod gewünscht wird oder sie als "stinkend" beschrieben werden.

Es sei auch im 15. Bezirk mit seiner jüdischen Geschichte nicht hinnehmbar, dass "80 Jahre nach der Reichspogromnacht Antisemitismus wieder salonfähig wird", so der grüne Bezirksrat Christian Tesar. Für die Bezirksvertretungssitzung am Donnerstag habe man schon vor dem Bekanntwerden der Vorwürfe die Verabschiedung einer Resolution gegen Antisemitismus geplant gehabt, die werde man nun nützen können, um zu Weber Stellung zu beziehen, so Tesar weiter.

Antisemitismus als Tradition

Die Verteidigung der Bruna Sudetia durch die FPÖ-Parteispitze ist umso bemerkenswerter, wenn man sich deren Geschichte ansieht. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) hat reichlich Material zu den sogenannten Brunen zusammengetragen: Die 1882 aus den Verbindungen Bruna und Sudetia fusionierte Burschenschaft nahm schon drei Jahre nach ihrer Entstehung keine Juden mehr auf, 1888 schmiss sie dann sogar ihre jüdischen Alten Herren hinaus.

Die Befürwortung des Nationalsozialismus ist bei der Bruna Sudetia schon 1933 dokumentiert, den Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland sahen die Brunen noch 1971 als die Erfüllung eines Traums. Während der NS-Zeit bestand die Burschenschaft als Kameradschaft Otto Planetta (benannt nach dem nationalsozialistischen Mörder von Engelbert Dollfuß) im NS-Studentenbund nahtlos weiter. Die Brunen, die zu den rechtsextremsten unter den österreichischen und deutschen Burschenschaftlern zählen, nahmen auch an Pegida-Aufmärschen in Dresden teil. (Colette M. Schmidt, Hans Rauscher, 21.2.2018)