Strache gibt Burschenschaft Bruna Sudetia Rückendeckung

Vizekanzler verweist auf rechtliche Schritte gegen "Falter"

Die schlagende Burschenschaft Bruna Sudetia, bei der ebenfalls ein Liederbuch mit antisemitischen Texten aufgetaucht sein soll, erhält Rückendeckung von Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Der FPÖ-Obmann verwies am Mittwoch vor dem Ministerrat auf die von der Verbindung eingeleiteten rechtlichen Schritte gegen die Wochenzeitung "Falter".

Strache verwies auch auf Aussagen der Burschenschaft, man habe mit den Liedtexten nichts zu tun. Strache zitierte diesbezüglich den Obmann der Burschenschaft Bruna Sudetia, seinen Parteikollegen Herwig Götschober. Dieser hatte Dienstagabend sämtliche Vorwürfe vehement abgestritten.

Schon zuvor hatte Infrastrukturminister Norbert Hofer seinen Pressereferenten Götschober in Schutz genommen. In dessen Version des Liederbuchs kämen die fraglichen Passsagen nicht vor. Hofer will nun wissen, woher das Buch stamme, sagte er im Ö1-"Morgenjournal". (APA, 21.2.2018)