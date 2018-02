Die besten Hotels, um Sex zu haben

Der Reiseführer "Places of Intimacy" zeigt eine Auswahl von Hotels, in denen man gut zur Sache kommen kann

Die Idee zu "Places of intimacy" hatte der Kondomhersteller Skyn. Es sollte ein spezieller Reiseführer sein – getestet von echten Liebespaaren. Kurzerhand hat das australische Unternehmen einen Wettbewerb auf Instagram ausgeschrieben, aus tausenden Bewerbungen wurden zehn Paare (hetero- und homosexuelle) ausgewählt. Ihr Preis: In verschiedenen Luxushotels in Frankreich, Portugal, Brasilien, den USA und Australien gratis zu nächtigen. Einzige Voraussetzung: Die Bewertung des Hotels nach Sextauglichkeit, inklusive möglichst detaillierter Beschreibung des Erlebten.

Gesammelt wurden die Werke auf der Webseite Places of Intimacy, die somit eine etwas selektive Auswahl von Hotels bietet und was man dort so alles an sexuellen Abenteuern erleben kann und wo man am besten zur Sache kommt: Vom Balkon über die Badewanne zu den Sofas oder den Teppichen. Das liest sich dann in den meisten Fällen wie ein Softporno, eher kitschig als explizit. Aber allemal unterhaltsam. (red, 26.2.2018)

Diese Hotels wurden bewertet