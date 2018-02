TV- und Radiotipps für Donnerstag, 22. Februar

Gefährliches Spielzeug bei konkret, Alternativen zur Ehe, Beste Exotic Marigold Hotel, Nicht auflegen, Das ewige Leben, süchtigmachende eSports und Talk im Hangar über Asylgesetze

18.30 MAGAZIN

konkret: Gefährliches Puppenspiel Verbotene Weichmacher und verschluckbare Kleinteile – gefälschtes Billigspielzeug birgt viele Gefahren. Die Agentur für Ernährungsmittelsicherheit (Ages) entlarvt vor dem Ostergeschäft die schwarzen Schafe unter den Spielzeugherstellern. Bis 18.51, ORF 2

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit Am 4. März entscheiden die Schweizer, ob sie weiterhin Fernseh- und Rundfunkgebühren zahlen werden. Ist das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nahe?Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Ehe "light" Formale Bindung mit steuerlichen Vorteilen, aber ohne Zwang – das Modell "Pacs" ("Pacte civil de solidarité") macht es möglich und findet in Frankreich reißenden Absatz. Zwei Oberösterreicher kämpfen währenddessen seit Jahren dafür, auch als heterosexuelles Paar eine eingetragene Partnerschaft eingehen zu dürfen. Bis 20.15, Arte

foto: ralf weiss Dieses oberösterreichische Paar klagt vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Diskriminierung heterosexueller Paare.

20.15 INDIEN

Best Exotic Marigold Hotel (The Best Exotic Marigold Hotel, GB/IND 2011, John Madden) Mithilfe des Internets bewirbt Sonny (Dev Patel) seine angebliche Luxusherberge. Die Culture-Clash-Komödie lockt die Crème de la Crème britischer Schauspielstars in das farbenprächtige Indien: Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson, Penelope Wilton und Celia Imrie. Bis 22.35, ATV 2

screenjunkies news

20.15 TERRORZELLE

Nicht auflegen! (Phone Booth, USA 2002, Joel Schumacher) Eine simple Idee, die vor Joel Schumacher schon Alfred Hitchcock gehabt haben soll: Ein Mann (Colin Farrell) geht in eine Telefonzelle, nimmt zufällig einen Anruf entgegen und erfährt, dass er das Häuschen nicht verlassen darf, wenn er nicht erschossen werden will. Manch hanebüchene Wendung und technischer Firlefanz können der Effizienz des Geschehens nichts anhaben. Bis 22.00, Kabel 1

hulutrailers

21.00 DISKUSSION

Scobel: Trügerische Diagnosen Diagnosen sind nicht immer wissenschaftlich begründet. Gesundheitsportale im Internet befeuern voreilige Schlüsse von Laien. Aber auch Ärzte diagnostizieren fälschlicherweise oft "Modekrankheiten" wie ADHS oder Burnout. Auch Pharmaunternehmen versuchen mit großen Werbeetats Patienten zu beeinflussen. Bis 22.00, 3sat

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel 1) Kann Europa verhindern, dass Konflikte in Kriege umschlagen? 2) Yücel ist frei – ein Entspannungssignal der Türkei? 3) Brexit – die Zeit drängt. Mit den EU-Abgeordneten Josef Weidenholzer (SPÖ) und Georg Mayer (FPÖ) sowie Monika Graf (Salzburger und Oberösterreichische Nachrichten) und Stefan Lehne (Carnegie Europe). Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht Bei manchen Verfahren geht es vor allem darum, den Gegner "fertigzumachen." Drei solche Fälle haben Gudrun Kampelmüller und Ludwig Gantner dokumentiert. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Südkorea – Land der Onlinespiele Turniere zwischen professionellen Gamern füllen Hallen, es geht um Preisgelder in Millionenhöhe. In günstigen Internetcafés trainieren Jugendliche für ihre Karriere als E-Sportler. In Extremfällen verbringen sie bis zu 20 Stunden vor dem Bildschirm. Ein Rehabilitationszentrum hat sich auf Onlinesucht spezialisiert: Im kalten Entzug müssen die Abhängigen 27 Tage ohne Elektronik auskommen. Bis 22.25, ORF 3

foto: orf/journeyman - sbs austria Ein Rehabilitationszentrum hat sich auf die Behandlung von Online-Sucht spezialisiert.

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7 – Mehr Druck und Zwang: Rettet das die Integration?

Die neue Regierung verschärft Asylgesetze. Kann Integration unter Zwang gelingen? Mit AfD-Co-Vorsitzender Alice Weidel, Islamexperte Heiko Heinisch, dem Juristen und ehemaligen SPÖ-Politiker Tarik Mete und dem Wirt Helmut Peter. Bis 23.30, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Der Fall Optioment: Der Bitcoin-Krimi geht weiter. 2) Datenschutz neu: Höhere Strafen für Firmen, mehr Rechte für Bürger. 3) Reifende Rendite: Wein und Spirituosen als Wertanlage. Bis 23.00, ORF 2

23.50 BRENNER

Das ewige Leben (Ö 2015, Wolfgang Murnberger) Der mittellose Privatdetektiv Simon Brenner (Josef Hader) kehrt nach Graz, der Stadt seiner Jugend, zurück. Während der Konfrontation mit seinen Jugendfreunden und seiner Jugendliebe kommt es zu Morden und zu einem verhängnisvollen Kopfschuss. Als Brenner aus dem Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder – obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen. Die vierte Verfilmung des Wolf-Haas-Krimis gehört zum Besten, was der österreichische Film zu bieten hat. Mit Tobias Moretti, Nora von Waldstätten und Roland Düringer. Bis 1.45, SRF 1