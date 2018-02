Brigitte Bierlein wird VfGH-Präsidentin, Brandstetter rückt nach

Türkis-Blau beschließt Personalrochade für Höchstgericht und Sicherheitspaket, außerdem werden Uniräte nominiert

Wien – Es waren zwei besonders verhandlungsintensive Personalpakete, mit denen die Regierungspartner ÖVP und FPÖ so ihre Mühe hatten, um den koalitionären Frieden zu erhalten. An diesem Mittwoch aber ist es endlich soweit: Im Ministerrat wird nicht nur der der Regierung obliegende Teil einer größeren Personalrochade im Verfassungsgerichtshof (VfGH) fixiert, sondern – DER STANDARD berichtete – auch die von der Regierung zu nominierenden Uniräte werden formell nominiert. Von den 59 künftigen Uniräten waren 43 vorher noch nicht Mitglied in diesem Uniaufsichtsgremium, werden also von der neuen Regierung als ihre Vertrauensleute in die öffentlichen Unis entsandt.

Das Pressefoyer nach dem Ministerrat startet ab 10.30 Uhr.

Im Verfassungsgerichtshof (VfGH) sind aufgrund von Pensionierungen drei Plätze neu zu besetzen: Wie Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor Beginn des Ministerrats bestätigte, hat sich die Regierung geeinigt. Demnach steigt, wie erwartet, die bisherige Vizepräsidentin Brigitte Bierlein aufsteigen und VfGH-Präsident Gerhart Holzinger folgen, der mit Ende 2017 ausgeschieden ist. Bierlein wird die erste Frau an der Spitze des VfGH sein. Ihr folgt, ebenfalls via Ministerratsbeschluss, als neuer Vizepräsident Christoph Grabenwarter, seit 2005 mit einem ÖVP-Ticket Mitglied des Gerichtshofs. 2020, nach Bierleins Pensionierung, soll er zum Präsidenten gekürt werden.

Außerdem auf einem Regierungsticket in den VfGH soll auf Wunsch der ÖVP – und im Ministerrat mit Zustimmung der FPÖ – der Justizminister der vorigen Regierung, Wolfgang Brandstetter, einziehen. Er gilt zwar als fachlich unumstritten, wird aber ob seines direkten Umstiegs aus einem Ministeramt ins Höchstgericht kritisiert.

Für die ebenfalls pensionierten VfGH-Mitglieder Eleonore Berchtold-Ostermann und Rudolf Müller durfte die FPÖ laut Koalitionsregie zwei Kandidaten vorschlagen, die sich aber vorher noch einem Hearing im Parlament stellen müssen.

Zwei müssen in ein Hearing

Denn zwei der drei neuen VfGH-Richter sind von National- bzw. Bundesrat zu nominieren. Sie müssen sich am Freitag und am Dienstag dem Parlament stellen, für dieses Hearing um einen Job als VfGH-Richter haben sich insgesamt mehr als 40 Personen beworben. Auf blauen Wunsch sollen der schon länger als fix geltende Andreas Hauer, Professor für öffentliches Recht an der Universität Linz, sowie der Wiener Rechtsanwalt Michael Rami ins Verfassungsgericht einziehen. Der auf Medienrecht spezialisierte Anwalt kommt aus der früheren Kanzlei von Dieter Böhmdorfer, der für die FPÖ unter Schwarz-Blau Justizminister war. Ernannt werden die neuen VfGH-Richter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Verfassungsexperte kritisiert zu geringe Anforderungen

Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer sagte im Ö1-Morgenjournal, formal seien die Nachbesetzungen im Verfassungsgerichtshof in Ordnung. Alle Kandidaten würden die gesetzlichen Anforderungen – ein Jus-Studium und zehnjährige Berufstätigkeit – erfüllen. Für Mayer gehen diese aber nicht weit genug: "Meiner Meinung nach sind diese Voraussetzungen nicht ausreichend, für ein Höchstgericht wie den Verfassungsgerichtshof sollten qualifiziertere, strengere Voraussetzungen in der Verfassung selbst festgeschrieben sein." Ein Beispiel könne man sich am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nehmen. Dort muss es sich bei den Kandidaten um höchst anerkannte und höchst qualifizierte Personen handeln.

Thema im Ministerrat ist auch ein Sicherheitspaket, mit dem laut Regierungsprogramm "die Lücken bei der Überwachung internetbasierter Kommunikation geschlossen werden" sollen. Als Ersatz für die Vorratsdatenspeicherung dürfte hier die anlassbezogene Datenspeicherung in Verdachtsfällen kommen. (red, 21.2.2018)