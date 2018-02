Wieder Aufregung um Dienstverträge bei Niki

Zwei Arten von Dienstverträgen – Laudamotion-Flieger sollen auch für AUA, Lufthansa und Eurowings fliegen

Wien – Bei Laudamotion, die ja mit Ende März, dem Beginn des Sommerflugplans, neu an den Start gehen will, stehen wie berichtet zwei Sorten an Arbeitsverhältnissen zur Wahl: einerseits ein Direktvertrag mit Laudamotion, andererseits eine Personalleasing-Konstruktion mit etwas höheren Gehältern. Letztere hätte für Lauda den Charme, dass dann zwar die Arbeitszeitrichtlinien jenen anderer Airlines entsprechen, Urlaubsregelungen aber je nach Standort wesentlich günstiger für die Airline ausfallen könnten.

Die umstrittene Leihpersonal-Konstruktion nutzte Lauda auch ursprünglich bei der Niki Luftfahrt GmbH. "Nur wird hier der Kollektivvertrag für Angestellte im Handwerk und Gewerbe angewendet", sagte Gewerkschafter Johannes Schwarcz im "Kurier". "Auch das ist eine Katastrophe. Dabei handelt es sich um den Kollektivvertrag mit der geringsten geregelten Arbeitszeit."

Niedriges Gehalt

Tatsächlich heißt es im Dienstvertrag: "Auf das vorliegende Dienstverhältnis ist der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte im Handwerk und Gewerbe, in der Dienstleistung, in Information und Consulting anzuwenden. Dieser liegt im Büro der Geschäftsleitung zur Einsichtnahme auf." Dazu kommt, dass die künftigen Lauda-Mitarbeiter mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten von Wien an einen anderen Dienstort verlegt werden können. Dafür erhalten sie 2500 Euro brutto Umzugspauschale.

Flieger an die Konkurrenz

In der Branche heißt es, dass Lauda nicht alle übernommenen Flieger selbst wird füllen können, trotz des Vertrags mit der Thomas-Cook-Tochter Condor. Ein erheblicher Teil wird mittels Lease-Vereinbarungen wohl für Lufthansa, AUA und Eurowings starten. Fixe Vereinbarungen gebe es derzeit noch nicht, bestätigt AUA-Sprecher Peter Thier dem STANDARD. Fix ist aber, dass sich circa 100 Piloten und ebenso viele Flugbegleiter nach der Niki-Pleite allein bei der AUA beworben haben, etwa die Hälfte davon habe bereits fix unterschrieben.

In der Praxis heißt das, dass Lauda marktkonforme Gehälter wird zahlen müssen – andernfalls gehen die Mitarbeiter zur Konkurrenz, die intensiv nach Flugpersonal sucht. Zur Erinnerung: Die Lufthansa hat gegen Jahresende 2017 nach der Air-Berlin-Pleite für alle 21 Niki-Flieger ein Übernahmeangebot gemacht und scheiterte am Einspruch der EU. Die Nachfrage dafür ist also vorhanden.

Die AUA ihrerseits hat insofern Bedarf, als sie 2013 etwa 350 ausgebildete Co-Piloten der Lufthansa übernahm, die für zwei Jahre fix für die AUA flogen und nun systematisch wieder an die Mutter Lufthansa zurückgehen. 2017 hat die AUA 100 Piloten selbst aufgenommen, heuer werden es ebenso viele sein. (Claudia Ruff, 21.2.2018)