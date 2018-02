KPÖ in Kärnten: Gewählt werden ist zweitrangig

Sie treten zur Wahl an – ob sie gewählt werden, ist ihnen aber nicht so wichtig: die Kärntner Kommunisten

Irgendwer muss also verdammt früh aufstehen am Freitag. Gesucht: Freiwillige, die um sechs Uhr früh in feucht-frostiger Finsternis hereinträufelnde Frühpendler auf dem Klagenfurter Bahnhofsvorplatz mit einem Exemplar der Kommunistenpostille "Volksstimme" beglücken. "Also. Wer hat Zeit?", fragt KPÖ-Bundessprecher Mirko Messner. Die Runde schweigt. "Na dann", sagt Messner, "dann fragen wir halt die Völkermarkter und Bleiburger."

Chancenlos

Es ist Landtagswahlkampf in Kärnten/Koroška, zehn Listen treten an, eine von ihnen ist die kommunistische Partei, die in drei von vier Wahlkreisen auf dem Stimmzettel steht. Bei der letzten Nationalratswahl wählten knapp 0,6 Prozent der Kärntner die KPÖ. Von der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag sind die Kommunisten so weit entfernt wie Kärnten vom Nulldefizit. Aber darum gehe es gar nicht, sagt Spitzenkandidatin Bettina Pirker. Man stelle sich zur Wahl – ob man gewählt werde, sei aber zweitrangig. An erster Stelle stehe: "Wir wollen lästig sein."

Und das sind sie. Pirker bemüht sich Tage und Nächte darum, bei öffentlichen Diskussionen der Parteienvertreter ebenfalls einen Platz auf dem Podium zu bekommen. Die Kommunisten würden ja nie eingeladen. Pirker berichtet der versammelten Runde von einer Veranstaltung in Villach am Vortag, die ÖVP-nahe Schülerunion habe Parteienvertreter zur Diskussion vor Schülern geladen. Dass die KPÖ als einzige der zehn Listen nicht auf dem Podium sitzen sollte, wollte man sich nicht gefallen lassen. Eine Handvoll Aktivisten fuhr nach Villach, rein in den Saal, Flyer verteilen, protestieren. Heute, Mittwochabend, vor versammelter neunköpfiger Mitgliederrunde im Klagenfurter Volkshaus, berichtet Pirker stolz von ihrem Streit mit den Veranstaltern vor Ort. "Sie wollten die Polizei rufen. Da hab ich gesagt: Ja bitte, ruft die Polizei, dann haben wir schöne Fotos."

"Der Mensch ist nicht so schlecht"

Wenn sie sich denn durchsetzt und sich ihren Platz in einer Diskussionsrunde erkämpft, spricht Pirker vor allem über ihr politisches Herzensanliegen: ein fixes Einkommen für alle, egal ob mit Job oder ohne. Der Mensch sei nämlich gar nicht so schlecht, wie viele denken. "Er arbeitet nicht nur für Geld oder unter Zwang."

Pirker ist arbeitslos. Die frischgebackene Doktorin der Kommunikationswissenschaft spricht aus eigener Erfahrung, wenn sie von "prekären Arbeitsverhältnissen" redet. Mehrere Lehraufträge, immer nur sechs Monate lang, dann wieder Jobsuche. Für ihre aktuelle Tätigkeit, Listenerste der KPÖ in Kärnten, wäre ein fester Job aber ohnehin hinderlich. Und nach der Wahl? Mache sie einfach so weiter im Kampf um ein fixes Grundeinkommen für alle. Apropos: "Wir müssen das Geld endlich loskriegen", sagt Pirker und schüttelt eine münzenschwere Blechdose in ihrer Rechten. Geld, das im vergangenen September beim Bleiburger Wiesenmarkt gesammelt wurde. Bierbeseelte Zeltfestgäste waren von KPÖ-Aktivisten gebeten worden, für jene Mitbürger zu spenden, die sich einen Besuch des Wiesenmarkts nicht leisten können.

Wo sind die Armen?

Nur: Wohin mit dem Geld? "Wir wollten es den Armen geben", beteuert Pirker, "aber wir wissen nicht, wie wir an sie herankommen." Man habe es über diverse Vereine versucht, aber alle hätten der KPÖ misstraut. Nun schöpfe man Hoffnung aus einem Brief, der im KPÖ-Mailaccount gelandet ist. Eine Alleinerziehende dreier Kinder, das älteste erwachsen, aber pflegebedürftig. Es fehle ihr an allem, klagt die Frau, man habe ihr die Mindestsicherung gestrichen, weil das Pflegegeld angerechnet werde. Eine Praxis, von der andere Bundesländer bereits abgegangen sind, nicht aber Kärnten. Man werde den Fall erst einmal verifizieren, schlägt Pirker vor – und dann womöglich dieser Frau das Geld geben. Wie viel bei der Sammelaktion eigentlich hereingekommen sei? "Wüssten wir auch gern", sagt einer. "Aber um die Dosen zu öffnen, brauchen wir einen Dosenöffner."

Die Mitglieder konferieren am großen Tisch unter Deckenleuchtröhren, der große Raum in der Kärntner KPÖ-Zentrale im Volkshaus ist voll mit Zeugnissen jüngster und älterer KPÖ-Geschichte. Antiquitätenmobiliar und gebundene Sammelausgaben der kommunistischen Monatszeitschrift "Weg und Ziel" aus den Jahren 1949 bis 1954 zeugen von besseren Zeiten der Bewegung. In Kärnten schied der letzte KPÖ-Abgeordnete 1970 aus dem Landtag. Einige frühere Kommunisten haben der Partei den Rücken gekehrt, noch viel mehr sind gestorben.

Spitzenkandidatin gesucht

KPÖ-Frontfrau Pirker stieß erst vor kurzem zur Partei. Der Kontakt entstand im vergangenen Nationalratswahlkampf. Sie lernte die Klagenfurter Truppe kennen, fand sie sympathisch, half mit. "Und dann haben sie eine Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gesucht. Also habe ich es gemacht."

Politisch engagiert sei sie aber schon vorher gewesen, an der Uni habe sie für ein Gender-Studies-Curriculum gekämpft. An den Kommunisten schätze sie die Offenheit für Neue. Jeder und jede sei willkommen, einmal im Monat gebe es offene Mitmachtreffen für potenzielle angehende Aktivisten. Viele kommen da zwar nicht, aber immerhin, es gebe Nachwuchs.

Bei der heutigen Versammlung ist die jüngste Aktivistin 19 Jahre alt. Ob man bei der Bahnhofs-Verteilaktion nicht besser ohne Hilfe der Völkermarkter und Bleiburger Genossen auskommen solle, schlägt sie vor. "Die müssen sonst noch früher aufstehen als wir. Sie müssen ja extra anreisen." Die Runde nickt. (Maria Sterkl, 21.2.2018)