Fashion Week: Queen Elizabeth was amused

Königin überreichte Modesigner Richard Quinn den Elizabeth II Fashion Award

London – Queen Elizabeth II hat sich zum ersten Mal bei der Londoner Modewoche gezeigt. In vorderster Reihe und Seite an Seite mit der britischen Modepäpstin Anna Wintour verfolgte sie am Dienstag die Show des britischen Modedesigners Richard Quinn.

Dieser bekam von der Königin den Elizabeth II Fashion Award überreicht, mit dem künftig jedes Jahr ein neues Talent der britischen Modebranche ausgezeichnet werden soll.

Motorradhelme und Netzstrümpfe

In einem zartblauen Kostüm verfolgte die Königin die Präsentation von Quinns Kollektion und schien hin und wieder überrascht von den Entwürfen auf dem Laufsteg: Neben fließenden Gewändern mit leuchtenden Motiven, zu denen die Models Motorradhelme trugen, zeigte der aufstrebende Modedesigner Lederkleider mit Netzstrümpfen.

"Vom Tweed von den Hebriden bis zur Spitze aus Nottingham – und natürlich Carnaby Street – ist unsere Modeindustrie seit vielen Jahren bekannt für hervorragendes Handwerk, und stellt weiterhin Weltklasse-Textilien und innovatives und praktisches Design her", sagte die Königin, als sie Quinn die Auszeichnung überreichte.

Mit dem Elizabeth II Fashion Award für neue, junge Talente wolle sie der britischen Modeindustrie ihre Anerkennung zollen. Er sei zugleich ihr "Vermächtnis an all jene, die zur britischen Mode beigetragen haben". (APA, AFP, 21.2.2018)

foto: apa/afp/pool/yui mok She was amused and surprised: Queen Elizabeth, in Hellblau, hatte sichtlich Vergnügen, war aber ob so mancher Kreation auch überrascht bei der Londoner Modewoche. Anna Wintour mochte auch neben der Queen nicht auf ihre Sonnenbrille verzichten.

foto: afp

foto: afp

foto: reuters

foto: reuters