EU-Kommissar rät wegen Grippewelle zur Impfung

Schutz für sich und Mitbürger – Jährlich 40.000 Tote durch Komplikationen

Berlin – Wegen der europaweiten Grippewelle mahnt die EU-Kommission eine höhere Impfbereitschaft an. "Ich appelliere an alle Bürger in der Europäischen Union, sich selbst und ihre Kinder impfen zu lassen", sagte der zuständige EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis der Zeitung "Die Welt" (Mittwochausgabe). "Damit schützt man nicht nur die eigene Person, sondern auch die Mitbürger."

Viele EU-Staaten würden über überdurchschnittlich viele Krankenhausaufenthalte infolge von Grippeerkrankungen berichten. Der Kommissar verwies mit Bezug auf die EU-Agentur für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) darauf hin, dass jedes Jahr 40.000 Menschen in der EU, Liechtenstein, Island und Norwegen frühzeitig durch Komplikationen sterben würden, die mit dem Ausbruch einer Grippe in Verbindung stehen. (APA, Reuters, 21.2.2018)