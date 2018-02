Gerald Melzer in Rio gescheitert

Niederlage zum Auftakt in zwei Sätzen gegen den Spanier Pablo Andujar

Rio de Janeiro – Gerald Melzer ist in der ersten Runde des Tennisturniers in Rio de Janeiro ausgeschieden. Der 27-jährige Niederösterreicher musste sich bei dem mit 1,695 Mio. Dollar dotierten Sandplatzturnier am Dienstag dem Spanier Pablo Andujar mit 5:7, 2:6 geschlagen geben.

Damit verpasste Melzer die Chance auf ein Duell mit Dominic Thiem. Österreichs Nummer eins traf auf den Serben Dusan Lajovic, der Sieger bekommt es in Runde zwei mit Andujar zu tun. Davor war mit Andreas Haider-Maurer gegen den Slowenen Aljaz Bedene noch der dritte ÖTV-Spieler in Rio im Einsatz. (APA, 20.2.2018)