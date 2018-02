Der Pazifist als Krieger: Ulrich Matthes im ARD-Film "Fremder Feind"

Durch Rückblenden wird erklärt, was den Lehrer und Alt-68er Arnold Stein in die Kälte der Tiroler Berge treibt und ihn zur Waffe greifen lässt

Es ist klirrend kalt. Ein Mann stapft über schneebedeckte Berge, seine Schritte sind kraftvoll, sein Blick aber flattrig und unruhig. Hier geht es um einen, der allein und auf der Suche ist. Und der hofft, in einer abgelegenen Berghütte so etwas wie Frieden zu finden. In "Fremder Feind" (Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD) spielt Ulrich Matthes den Lehrer Arnold Stein.