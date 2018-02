Präsident Duterte verhängt Palastverbot für kritische Reporter

Journalisten der Webseite Rappler Inc. hatten ausführlich über Dutertes Feldzug gegen Drogenkriminalität berichtet

Manila – Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat Reporter eines kritischen Nachrichtenportals aus dem Präsidentenpalast verbannt. Duterte habe das Vertrauen in Journalisten der Webseite Rappler Inc. verloren, da diese ständig Falschmeldungen produzierten, sagte sein Sprecher Harry Roque am Dienstag im Radiosender DZMM in der Hauptstadt Manila.

Dies sei kein Verstoß gegen die Pressefreiheit, fügte der Sprecher hinzu. "Rappler zahlt für den Vertrauensverlust (...)", sagte Roque weiter. "Das geschieht mit verantwortungslosen Journalisten". Die Webseite hatte unter anderem ausführlich über Dutertes Feldzug gegen die Drogenkriminalität und die damit verbundenen Tötungen Tausender Menschen berichtet. Dabei veröffentlichte Rappler Details über Fälle, bei denen die Tötung ungerechtfertigt erschien.

Am Montag hatte das Portal berichtet, ein enger Vertrauter Dutertes habe sich in den millionenschweren Kauf neuer Fregatten für die philippinische Marine eingeschaltet. In einem anderen Fall kämpft Rappler vor Gericht ferner gegen den Verlust seiner Lizenz. Die Journalisten der Webseite müssen sich nun andere Quellen suchen, um über die Vorgänge im Präsidentenpalast berichten zu können. (APA, 20.2.2018)