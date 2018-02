Korruptionsverdacht: Lettlands Notenbankchef suspendiert

Rimsevics will trotz Korruptionsermittlungen an Amt festhalten, er ortet einen Bankenkomplott gegen ihn

"Ich werde nicht zurücktreten, denn ich bin unschuldig", sagte der unter Korruptionsverdacht stehende Notenbankchef Lettlands – und Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank – Ilmars Rimsevics am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Riga. Die Anschuldigungen seien ein Komplott großer Landesbanken gegen ihn. Er habe sogar Todesdrohungen erhalten und die Sicherheitsbehörden darüber informiert.

Laut Regierungsangaben muss der Notenbanker aber sein Amt ruhen lassen. Er sei für die Dauer der laufenden Korruptionsermittlungen vom Dienst suspendiert. Am Sonntag haben die lettischen Behörden Rimsevics nach vorangehender Hausdurchsuchung verhaftet, seit Montag ist er nach einer Kautionszahlung wieder auf freiem Fuß. Der Vorwurf: Er habe mindestens 100.000 Euro an Bestechungsgeld gefordert, wie der Leiter der Antikorruptionsbehörde Jekabs Straume erklärte. An wen die Forderung ergangen sei, gaben die Ermittler nicht bekannt.

Politische Zwickmühle

Die lettische Regierung ist nun in einer politischen Zwickmühle zwischen unabhängigen Ermittlern und dem unabhängigen Notenbank-Gouverneur. Das verdeutlichte die Reaktion des Ministerpräsidenten Maris Kucinskis. Der Regierungschef forderte am Montag Rimsevics zum Rücktritt auf, stärkte dem Notenbankchef am Dienstagvormittag den Rücken, bevor die Regierung am Dienstagnachmittag seine Suspendierung bekanntgab. Zwischenzeitlich folgte Ministerpräsident Kucinskis der Darstellung einer möglichen Verschwörung, wie sie Rimsevics in der 75-minütigen Pressekonferenz darlegte:

Hinter den Korruptionsvorwürfen sieht der Notenbanker eine Schmutzkübelkampagne von "einigen lettischen Geschäftsbanken", die nur dem Land schaden wollten. Konkret beschuldigte er zwei der größten Geldinstitute des Landes, die Norvik Bank und ABLV Bank. Beide seien in desperatem finanziellem Zustand und würden nun versuchen, sich mit allen Mitteln vor dem Ruin zu bewahren.

Bankenkomplott

Laut Rimsevics habe die ABLV Bank in der Vorwoche die lettische Zentralbank um eine Finanzhilfe in Höhe von einer Milliarde Euro gebeten. Das Brisante daran: Die ABLV Bank sorgte jüngst international für negative Schlagzeilen. Auslöser war ein Geldwäschevorwurf durch das US-Finanzministerium. Demnach habe die lettische Bank ihren Kunden ermöglicht, die UN-Sanktionen gegen Nordkorea zu umgehen. Am Montag hat die EZB die Bankenaufsicht des baltischen Landes aufgefordert, bis auf weiteres der ABVL sämtliche Auszahlungen zu untersagen.

Auch mit der Norvik Bank ist Rimsevics im Clinch. Laut der Nachrichtenagentur AP erhob der Mehrheitseigentümer des Geldinstitutes schwere Vorwürfe gegen Rimsevics. Er behauptete, der Notenbankchef habe seit 2015 regelmäßig durch einen Mittelsmann Bestechungsgelder gefordert, um Einfluss auf die Regulierungsbehörden zu nehmen.

Kein Zusammenhang

Um die Sache noch komplizierter zu machen, betonte die Antikorruptionsbehörde, dass die laufenden Ermittlungen gegen Rimsevics weder mit ABLV oder Norvik noch mit einem anderen gegenwärtig in Lettland aktiven Institut in Verbindung stünden.

Lettische Politiker versuchen nun die Reißleine zu ziehen: Internationale Ermittler sollen die Fälle übernehmen, wie der Chef des Verteidigungsausschusses im Parlament forderte. Lettland müsse die US-Bundespolizei FBI und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) um Unterstützung bitten, sagte Ainars Latkovskis der Agentur Leta.

Die nationalen Behörden sieht hingegen der Vizepräsident der EU-Kommission Valdis Dombrovskis am Zug: "Es geht um den guten Ruf Lettlands" sagte er am Dienstag. (slp, APA, Reuters, 21.2.2018)