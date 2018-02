Kandidat Trendl "nicht Stiftungsrat der ÖVP": "Unabhängig wie Küberl"

Präsident des Katholischen Familienverbands verwahrt sich auf Anfrage des STANDARD gegen seine Zuordnung zum ÖVP-Freundeskreis

Wien – Er wird als jene Stimme im ORF-Stiftungsrat gehandelt, mit der ÖVP und FPÖ eine Zweidrittelmehrheit im ORF-Stiftungsrat erreichen: Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverbands. Er soll den Unabhängigen Franz Küberl auf einem Mandat der Bundesregierung ablösen. Trendl verwahrt sich auf Anfrage des STANDARD gegen seine Zuordnung zum ÖVP-Freundeskreis.

In den nächsten Wochen dürfte der Ministerrat die neun Stiftungsräte der Bundesregierung und sechs der Parteien entsenden. Trendl unterstreicht, was der Sprecher der Bischofskonferenz, die ihn in den ORF-Publikumsrat entsandt hat, dem Kurier sagte: "Er übt sein Mandat unabhängig aus."

Dem STANDARD sagt Trendl, er sei nicht das fünfte Mandat der ÖVP unter den Stiftungsräten der Regierung: "Das ist nicht mein Ding." Und: "Ich möchte wie der Franz Küberl unabhängig sein."

Die neuerliche Nominierung Küberls galt bis vorige Woche als fix. Er wollte noch bleiben, bis es wieder Mandate für Vertreter von Kirche, Kultur und Wissenschaft im Stiftungsrat gibt. 2014 wurden solche Vorgaben für die Mandate des Publikumsrats im Stiftungsrat gestrichen. Küberl hatte seither ein Regierungsmandat.

Nach STANDARD-Infos gab es Kontakte zwischen Medienminister Gernot Blümel und Kardinal Christoph Schönborn dazu. Am Samstag erfuhr Küberl, dass er doch nicht mehr entsandt wird.

Küberls Unabhängigkeit

Als ÖVP und FPÖ 2016 für Richard Grasl als ORF-Chef stimmten und SPÖ, Grüne, Neos, Unabhängige für Alexander Wrabetz, enthielt sich Küberl.

1999 und 2001 stimmte Küberl für den von der SPÖ unterstützten Gerhard Weis (und nicht für die ÖVP-Kandidaten Peter Radel und Monika Lindner); 2006 stimmte er für Wolfgang Lorenz (und weder für Wrabetz noch Lindner). 2011 stimmte er (wie FPÖ und ein Teil der ÖVP) für Wrabetz’ erste Wiederwahl als ORF-General. (fid, 20.2.2018)