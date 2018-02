"Concord Floral": Eine Leiche im Gewächshaus

Österreich-Premiere des vom kanadischen Autor Jordan Tannahill gemeinsam mit Jugendlichen erarbeiteten Stücks im Volx

Wien – Das Concord Floral ist ein verlassenes Gewächshaus. Schon lange sieht es keine Rosen mehr in sich wachsen, dafür aber die Jugendlichen vieler Generationen, die in dem Gebäude einen Platz nur für sich alleine finden. Das Concord bezeugt wilde Partys und all die dazugehörigen Exzesse, mitunter auch Verbrechen. Als Nini (Jasmin Bettstein) und Rosa (Ida Golda) eines nachts ins Concord kommen, entdecken sie die Leiche eines Mädchens. Der Fund, den die beiden eigentlich verdrängen wollen, kursiert bald schon als Gerücht. Als Nini schließlich vom Geist der Toten (Sarah Pritchard-Smith) verfolgt wird, offenbart sich eine gewisse Verbindung zwischen den Mädchen.

Der kanadische Autor Jordan Tannahill hat das Stück gemeinsam mit Jugendlichen erarbeitet. Für die österreichische Erstaufführung hat Regisseur Simon Windisch das Stück schließlich nach Wien verlegt. Übersetzer Frank Weigand fand eine authentische Jugendsprache, in der sich panikartige, rastlose Dialoge mit poetischen Monologen und Passagen im Chor abwechseln. Durch diese Stimmenvielfalt gestaltet sich ein erzähltechnisch interessanter Plot, durch den man als Zuschauer von den als starke Gemeinschaft auftretenden Figuren und Flora Mayrhofer in der Erzählerrolle geführt wird.

Als Inspiration diente Tannahill Giovanni Boccaccios aus dem 14. Jahrhundert stammende Novellensammlung Dekameron, worin zehn Jugendliche vor der Pest in Florenz in ein Landhaus flüchten. In Concord Floral wird Boccaccios Allegorie für die Jugendlichen zu einem beängstigend realen Exempel für ihre eigene Situation, indem die Pest zur Versinnbildlichung von göttlicher Strafe wird und übernatürliche, parallelweltliche Dinge auf ihr Leben Einfluss nehmen.

Die Teenager suchen ihre Identität in der Abgrenzung zu ihren Mitschülern und werden mit Schuldgefühlen und damit einhergehender Verantwortung konfrontiert. Ein Trümmerhaufen bildet die Kulisse; er kann als Symbol für die Probleme der Jugendlichen und Ort zum (lautstarken!) Abreagieren ihrer Aggressionen verstanden werden.

Das Universum von Concord Floral beschränkt sich nicht nur auf das Stück, sondern wird durch eigene Instagram-Accounts für die Figuren auch in der "realen" Welt verankert (# Coflo_vie). Man folgt den jungen SchauspielerInnen aber nicht nur gerne in den sozialen Netzwerken, sondern vor allem ins Theater zu Concord Floral! (Hannah Mühlparzer, 20.2.2018)