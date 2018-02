TV- und Radiotipps für Mittwoch, 21. Februar

Muschelfischerinnen, Terra Mater über Kanada, Die purpurnen Flüsse und Eine Familie

19.40 REPORTAGE

Re: Kampf um die Klippe – Die Muschelfischerinnen von Galicien Sie stehen in der tosenden Brandung und stochern mit Stöcken in Felsspalten, und das bei jedem Wind und Wetter: Entenmuscheln werden auf dem Markt in Galicien für bis zu 200 Euro pro Kilo gehandelt. Zwei Schwestern kämpfen nicht nur mit der Brandung, sondern auch gegen die männerdominierte Branche. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wildes Kanada (2) Der wilde Westen: Lachse, Bären, Grizzlys, Wölfe, Weißkopf-Seeadler, Dickhornschafe – wir befinden uns zwischen Pazifik und Rocky Mountains, ein Spektakel jagt das nächste. Bis 21.15, Servus TV

20.15 SERIENMORD

Die purpurnen Flüsse (Les Rivières pourpres, F 2000, Mathieu Kassovitz) Der Polizist Pierre Niémans (Jean Reno) wird mit der Aufklärung mehrerer Fälle grausam verstümmelter Leichen beauftragt, die ihn in die Alpen Frankreichs führen. Ein anderer Polizist untersucht den Fall einer brutalen Grabschändung. Spannender Thriller, allerdings mit einem missglückten Ende. Bis 22.20, Puls 4

22.25 KEINE BRÖTCHEN

Eine Familie (DK 2010, Pernille Fischer Christensen) Ditte Rheinwald ist Galeristin, Mutter zweier Kinder und hat ein Jobangebot aus New York. Just zu dem Zeitpunkt wird bei ihrem Vater, dem Bäckereibesitzer Rikard, ein Hirntumor diagnostiziert. Ditte entschließt sich, die Bäckerei zu übernehmen und ihren Vater in den Tod zu begleiten – sehr zum Missfallen ihres Ehemanns. Die Regisseurin Christensen und ihr Co-Autor verhandeln konzentriert Generationen- und Beziehungsthemen, auf autobiografischen Erlebnissen aufbauend. Bis 0.02, 3sat

23.25 TALK

Pro und Contra: Historikerkommission, Volksbegehren und neuer Stil – Erfüllt Türkis-Blau die Erwartungen? Gäste bei Corinna Milborn: Ursula Stenzel (FPÖ), Andreas Khol (ÖVP), Rudi Fußi (Politikberater), Claudia Gamon (Neos, angefragt). Um 23.25 Uhr folgt Wie jetzt? mit Thomas Mohr zum Thema Tiroler Landtagswahl ist Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zu Gast. Bis 23.50, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Afrika – Milliardengeschäft Menschenschmuggel Die Reportage beginnt an der Mittelmeerküste und führt in die Flüchtlingsstädte in der Sahara bis zum Herkunftsland der aktuell meisten Flüchtenden: Nigeria. Bis 23.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Zoom: Geldmaschine Youtube Wie viel zum Beispiel Werbedeals wert sind, darüber redet man in der Branche nicht gerne. 120.000 Euro Honorar für Werbevideos, die in Gestaltung und Form wie normale Youtube-Clips daherkommen, sind drin, sagen Insider. Bis 23.00, ZDF

22.45 TALK

Menschen bei Maischberger: CDU nach rechts, SPD nach links – Rettung der Volksparteien? Mit Katarina Barley (SPD), Kevin Kühnert (SPD), Monika Grütters (CDU), Birgit Kelle (Publizistin), Hans-Ulrich Jörges (Stern). Bis 0.00, ARD

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Europas Sicherheit- Die große Herausforderung Auf den Spuren von EU-Außenministerin Federica Mogherini und ihren Reisen von Krisenherd zu Krisenherd. Bis 23.50, ORF 2

23.35 MAGAZIN

Zapp Themen des Medienmagazins: 1) Österreich: FPÖ bläst zum Halali auf den ORF. 2) Türkei: Pressefreiheit nach #DenizFree. 3) Rundfunkbeitrag: Sparen am Programm?Spielbergs Verlegerin: Ein Film als Statement. Bis 0.05, NDR

23.50 ZERKNITTERT

Columbo – Tödliche Täuschung (Murder by the Book, USA 1971, Steven Spielberg) Columbo feiert 50-Jahr-Jubiläum. Dieses Mal geht es um eine ziemlich abrupt endende Geschäftsbeziehung. Regisseur der Folge: Steven Spielberg – er war 25, als er sie drehte, und hatte Großes vor sich. Bis 1.00, ORF 2

0.00 KNOCHENJOB

Cleaner – Sein Geschäft ist der Tod (USA 2007, Renny Harlin) Seine Karriere als Polizist hat Tom bereits hinter sich, mittlerweile ist er für die Reinigung der Tatorte zuständig. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Solider Thriller mit Samuel L. Jackson und Eva Mendes. Bis 1.20, BR

0.15 DOKUESSAY

Havarie (D 2014, Philip Scheffner) Am 14. September 2012 um 14.56 Uhr wird bei der spanischen Seenotrettung ein havarierter Schlauchbootes mit 13 Personen an Bord gesichtet. Einer der Passagiere filmt die Begegnung und stellt sie auf Youtube. Aus Clip und biografischen Szenen entstand eine Choreografie. Bis 1.50, Arte