Highlights und Top-Themender aktuellen Architektur

TURN ON PARTNER: 8. – 9. März 2018, TURN ON: 10. März 2018

In unserer sich schnell entwickelnden Zeit verändern sich auch die Rahmenbedingungen und damit die Ziele des Bauens. Die Welt der Architektur präsentiert sich heute vielfältig und bewegt wie ein Kaleidoskop. Das ausgewählte Programm ist eine Momentaufnahme ihrer besonders interessanten Partikel.

Anna Ramos, Direktorin der Fundació Mies van der Rohe, eröffnet das Festival. Der diesjährige Festredner Kristiaan Borret ist Stadtbaumeister der Großregion Brüssel.

Die Welt ist heute nicht mehr einheitlich, und dies gilt vor allem auch für das Bauen. Der Bauprozess differenziert sich aus, die einzelnen Facetten dieses Prozesses sind höchst unterschiedlich und in sich komplex. Die Vorträge an der Schnittstelle von Wirtschaft und Architektur spannen einen weiten Bogen und stellen dabei auch klassische Themen der Architektur in den Mittelpunkt.

Auf kreative Weise reagieren Architekten und Architektinnen auf die sich wandelnden Bedingungen der Zeit. Auch heuer werden wieder aktuelle Highlights vorgestellt, denen ambitionierte Entwurfsansätze zugrunde liegen. Die präsentierten Wohnbauten reichen von der verdichteten Bauweise bis zum irregulären Zeilenbau. Der zweite Programmteil umfasst Bauaufgaben wie die österreichische Botschaft in Bangkok, Krankenhauskomplexe und Bildungsbauten.

