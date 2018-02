Schneefall: Wiener können ab Mittwoch die Langlaufskier auspacken

Ja, in der Bundeshauptstadt gibt es Loipen. Allerdings werden sie wegen Schneemangels nur selten gespurt. Am Mittwoch ist es so weit

In den Genuss, auf Langlaufskiern die Wiener Loipen zu erkunden, kommen die Wiener nur selten. Kein Wunder: Meist reicht der Schnee nicht aus. Am Mittwoch aber ist es vermutlich wieder so weit und es wird gespurt, heißt es aus dem zuständigen Sportamt (MA 51). Mindestens 20 Zentimeter Schnee müssen liegen, damit die Snow Sports Academy ihre Spuren durch Wien zieht.

Loipen gibt es im Prater, aber auch am Wienerberg, bei den Steinhofgründen, am Cobenzl, auf der Donauinsel, im Schwarzenbergpark und im Maurer Wald – die kürzeste Strecke ist dabei ein 2,5 Kilometer langer Rundkurs, auf der Donauinsel gehen sich bis zu zwölf Kilometer aus. Das Langlaufen ist kostenlos, das Sportamt rät aber dazu, sich bei der Hotline vor Aufbrauch zu erkundigen, ob die gewünschte Loipe benutzbar ist (01 / 979 00 25-204).

Weil der Wetterbericht auch für die nächsten Tagen frostige Temperaturen voraussagt, stehen die Chancen gut, dass die Loipen dieses Mal auch länger benutzbar sind. Das kommt nicht oft vor – laut Sportamt sei beispielsweise auch im Vorjahr gespurt worden, nach zwei Tagen war der Spaß wegen warmer Temperaturen allerdings wieder vorbei. (lhag, 20.2.2018)