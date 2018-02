Flüchtlingsbetreuung: Dienstleister ORS droht das Aus

Dem Flüchtlingsbetreuer ORS droht laut einem Bericht im Herbst die Kündigung, die Aufgaben soll eine staatliche Agentur übernehmen

Wien – Jenem Unternehmen, das in Österreich für die Flüchtlingsbetreuung zuständig ist – der ORS Service GmbH –, droht die Kündigung, stattdessen soll eine bundeseigene Agentur übernehmen. Das geht aus Recherchen der Plattform "Addendum" hervor. Demnach soll bis zum Sommer bereits ein entsprechender Gesetzesentwurf ausgearbeitet werden, eine Kündigung des Vertrages könnte dann im Herbst erfolgen.

Zwist mit Zürich

Weder das Innenministerium noch die Geschäftsführung der ORS in Wien wollen den Bericht bestätigen oder kommentieren. Laut "Addendum" gibt es aber zahlreiche Informationen, die für den Wechsel sprechen: Anonymen Quellen aus dem Innenministerium zufolge soll zunächst der Umbau in der schweizerischen ORS-Zentrale für Unmut gesorgt haben. Weil die Erträge in letzter Zeit zurückgingen, sollen nun zusätzlich zu den Dienstleistungen im Bereich Asyl Angebote aus dem Integrationsbereich hinzukommen. Um das sicherzustellen, wurden der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung in Zürich neu besetzt. Dass dieser Schritt in Wien nicht gern gesehen wird, bestätigt das Ministerium, man habe klar zum Ausdruck gebracht, "dass die Absetzung der sehr erfahrenen Schweizer Führungskräfte mit Sorge zur Kenntnis genommen wurde". Es dürfte aber zu einem Ultimatum gekommen sein: Rückabwicklung der Personalrochaden oder Kündigung.

Was außerdem für die Konkretisierung der Pläne spreche: Dem ORS-Personal sei von Vertretern des Innenministeriums bereits angekündigt worden, dass im Falle einer Kündigung die Weiterbeschäftigung in der Bundesagentur möglich ist.

Schwarz-Blau privatisierte die Betreuung

Die Flüchtlingsbetreuung wurde während der schwarz-blauen Regierung europaweit ausgeschrieben. Der deutsche Anbieter European Homecare (EHC) gewann damals das Verfahren und nahm 2003 die Arbeit auf. Weil EHC in finanzielle Schwierigkeiten geriet, kündigt das Unternehmen, und die ORS übernahm 2012 das Ruder mit der EHC-Mannschaft. Neben den Beträgen, die das Innenministerium pro Flüchtling und Tag bezahlt, kommen mit dem Wechsel zu ORS Sockelbeträge als Basisfinanzierung hinzu. Wie hoch diese sind, wurde jedoch nie offen kommuniziert – darüber herrschte eine vertragliche Geheimhaltungspflicht. 2016 gingen jedenfalls 96,4 Millionen Euro an ORS, 2017 waren es laut vorläufigen Zahlen 60 Millionen.

Dass die Übertragung der gesamten Flüchtlingsbetreuung in staatliche Verantwortung übergehen sollte, ist bekanntlich auch ein langjähriger Wunsch der FPÖ – die nun mit Herbert Kickl den zuständigen Minister stellt. Allerdings argumentierten die Freiheitlichen diese Forderung stets mit der "Asylindustrie", von der vor allem NGOs profitieren würden.

Letztere kritisieren die privatisierte Betreuung seit Jahren, weil Hilfe nicht auf Gewinn ausgerichtet werden dürfe. Nun droht dieser Ära zwar ein Ende, das Heft dürfte – wie im Regierungsprogramm angekündigt – dann aber der Bund in der Hand haben. (lhag, 20.2.2018)