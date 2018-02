Rene Reumüller: "Bin nicht Teil von Optioment"

Der Unternehmer plant mit Rocket-Chain eine "Revolution in der Investmentwelt". Mit Optioment habe er nichts zu tun

Wien – Die Optioment-Betrugsopfer hoffen auf den Ausgleichsfonds Rocket Chain Institute for International Development (RCIID). Dieser soll die Verluste der Anleger zurückverdienen – mit einem Trading-Bot. Die Kritik an diesem Fonds ist groß – auch die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat in ihrer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft bezüglich Optioment diesen Ausfallfonds bereits erwähnt. Nun versucht der Mann hinter dem Fonds, Rene Reumüller, Stimmung für sich zu machen. In persönlichen Gesprächen erklärt er, warum er den Ausgleichsfonds ins Leben gerufen hat. Reumüller arbeitet zeitgleich am Start von Rocket-Chain, einem System, mit dem er die Vermögensverwaltung und das Banking revolutionieren will.

Nein, er sei nicht Optioment. Und nein, er habe mit dem System des aufgeflogenen Bitcoin-Betrugs nichts zu tun. Das sagte Reumüller am Dienstag in einem Gespräch mit dem STANDARD. Aber ja, er kenne die als "drei Musketiere" titulierten involvierten Österreicher, die für das System Optioment hierzulande Vertriebsaktivitäten organisiert haben. Der Kontakt zu einem von diesen drei sei im Spätherbst des Vorjahres entstanden. Einer der beiden involvierten steirischen Brüder hätte sich damals bei ihm gemeldet, von Problemen bei Optioment berichtet und angekündigt, dass wohl einige Vertriebsmitarbeiter in Bälde auf der Straße stehen werden.

Hätte er damals die Idee seiner Rocket-Chain auf dem Markt vorgestellt, "hätte keiner an die Idee geglaubt", sagt Reumüller. Daher wurde der Start vorerst verschoben und der RCIID-Verein gegründet. Dieser Ausgleichsfonds soll innerhalb der nächsten 24 Monate – sollte Optioment nicht mehr auszahlen (im Netz schwirrt das Gerücht herum, dass das System im Mai wieder Auszahlungen leisten wird – eine nicht unbekannte Hinhaltetaktik bei solchen Systemen, Anm.) – den geprellten Anlegern ihren Verlust ersetzen.

"Wie hoch die Summe ist, die man zurückverdienen muss, wird gerade evaluiert", sagt Reumüller. Denn jeder der knapp 2.500 Betroffenen, die bereits Fördermitglieder im Ausgleichsfonds sind, bekomme nur das zurück, was tatsächlich verloren wurde. Die aus dem System Optioment erzielten Gewinne würden abgezogen. Daher werde es noch ein wenig dauern, bis genau klar ist, wie hoch allein der Schaden der Fördermitglieder ist.

"Damit könne wir auch beweisen, dass unser Bot Gewinne erzielt", sagt Reumüller, und man könne gleichzeitig etwas Gutes tun. Auf privater Ebene sei der Bot seit einem Jahr aktiv "und erwirtschafte gute Gewinne", so Reumüller.

Im März oder April will er mit Rocket-Chain starten. (Bettina Pfluger, 20.2.2018)