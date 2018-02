Martin Fourcade führt Frankreich zu Mixed-Gold im Biathlon

Österreichisches Quartett mit Lisa Theresa Hauser, Katharina Innerhofer, Simon Eder und Julian Eberhard landete auf Rang zehn

Pyeongchang/Alpensia Pyeongchang – Biathlon-Superstar Martin Fourcade hat am Dienstag als Schlussläufer Frankreichs Mixed-Staffel Olympia-Gold gesichert. Silber ging in dem Staffelbewerb mit je zwei Damen und Herren an das norwegische Quartett (+20,9 Sek.), Bronze sicherte sich Italien (26,9). Österreichs Quartett mit Lisa Theresa Hauser, Katharina Innerhofer, Simon Eder und Julian Eberhard landete auf Rang zehn (2:22,0 Min.).

Fourcade ist nun der erste Teilnehmer der XXIII. Winterspiele in Pyeongchang mit drei Goldmedaillen. In Summe war es für den 29-Jährigen bereits der fünfte Olympiasieg, womit er nun der erfolgreichste Franzose aller Zeiten ist. (APA; 20.2.2018)



Biathlon, Mixed-Staffel (2 x 6 km Damen + 2 x 7,5 km Herren):



1. Frankreich (Marie Dorin Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux, Martin Fourcade) 1:08:34,3 Stunden (0 Strafrunden+4 Nachlader nach Schießfehlern)



2. Norwegen (Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bö, Emil Hegle Svendsen) +20,9 Sek. (1+11)



3. Italien (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch) 26,9 (0+7)



4. Deutschland 27,2 (1+7)

5. Weißrussland 55,5 (0+3)

6. Finnland 1:03,9 Min. (0+3)

7. Ukraine +1:12,1 (0+5)

8. Tschechien 1:39,3 (0+8)

9. OA Russland 2:14,8 (0+10)

10. Österreich 2:22,0 (0+14)