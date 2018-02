Die beiden Veranstalter stellen sich vor

Uniport, das Karriereservice der Universität Wien, veranstaltet gemeinsam mit dem ZBP WU Career Center bereits zum 3. Mal die Lange Nacht der Unternehmen. Aber was bewegen die beiden Serviceeinrichtungen an der Schnittstelle zwischen Universität und Arbeitsmarkt neben diesem Event?

Seit 2002 unterstützt Uniport als Karriereservice der Universität Wien einerseits Studierende und AbsolventInnen, besonders im Rahmen von persönlichen Beratungen, Seminaren und Vorträgen rund um die Themen Berufsorientierung, Bewerbungsprozess und Berufseinstieg, sowie andererseits Arbeitgeber in den Bereichen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting.

Als Portal für JungakademikerInnen aller Studienrichtungen ist Uniport darauf ausgerichtet, Wissen und Kompetenzen der Universität aktiv mit der Berufswelt und der Gesellschaft zu verflechten, Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen aller Branchen zu initiieren und tragfähige Brücken in beide Richtungen zu bauen. Das engagierte 15-köpfige Team verfügt über hohe fachliche Kompetenz, gepaart mit Ideenreichtum, um direkte Verbindungen zwischen dem akademischen Nachwuchs und dem Arbeitsmarkt herzustellen.

Services für StudentInnen und AbsolventInnen:

Persönliche Karriereberatung

Potenzialanalyse

Vorträge, Seminare, Bewerbungstrainings

Karriere-Messen, JobTalks, Events

Recruiting Service

Info-Newsletter

Praktikums- und Jobbörse

Services für Arbeitgeber:

Uniport entwickelt Veranstaltungsformate, die die Bekanntheit von Arbeitgebern bei Studierenden und Young Professionals erhöhen,

unterstützt bei der Online- und Print-Bewerbung von Inhouse-Events im HR-Bereich,

bietet Jobinserat-Schaltungen in unserer Jobbörse,

unterstützt mit seinem Recruiting Service bei der Suche nach passenden MitarbeiterInnen am akademischen Arbeitsmarkt und

bietet eine zeitgemäße Form der Unternehmenspräsentation mit seinen Unternehmensprofilen.

Studienportfolio Universität Wien

Mit über 170 ordentlichen Studiengängen, mehr als 90.000 Studierenden und rund 10.000 AbsolventInnen pro Jahr ist die Universität Wien ein vielfältiger Talentepool. Aktuell studieren an der Universität Wien:

2.300 InformatikerInnen

6.000 WirtschaftswissenschaftlerInnen

14.000 RechtswissenschaftlerInnen

25.600 NaturwissenschaftlerInnen

54.900 Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen

WU ZBP CAREER CENTER

Mit dem WU ZBP Career Center finden Studierende und junge AbsolventInnen den idealen Sparringspartner, wenn es um den Weg ins Berufsleben geht. Seit über 30 Jahren ist es zentrale Aufgabe des Career Center WU-AbsolventInnen auf dem Weg in ihre Karriere zu begleiten.

Zugang zu Jobs

Die Vermittlung von Praktika, Teilzeittätigkeiten während und Einstiegspositionen nach dem Studium steht dabei im Zentrum der Tätigkeit. 2017 waren rund 2.800 Positionen auf der Online-Jobbörse des WU ZBP Career Centers ausgeschrieben. Durch den etablierten "BewerberInnen-Pool" können Arbeitgeber und Studierende/AbsolventInnen gezielt miteinander in Verbindung treten.

Raum für Kontakte

Zweiter Baustein des Career Centers ist die Vernetzung von Arbeitgebern und Studierenden. Dafür lädt das Karrierezentrum regelmäßig Unternehmen zu Karriere-Events, Workshops und Networking-Veranstaltungen an die WU. Vom "Praktikumstag", den "Career Insights" über das Recruiting-Format "Meet your Job" bis zu den Highlights der "Career Calling" und "Die lange Nacht der Unternehmen": all diese Karriere-Events sollen Arbeitgebern und Studierenden ein Kennenlernen und den direkten Austausch über Einstiegsmöglichkeiten ermöglichen.

Begleitung in die Karriere

Damit sich WU-Studierende und AbsolventInnen auf den Bewerbungsprozess vorbereiten können, gibt es das Jahresprogramm an Beratungen und Trainings im Career Center. Zu den Favoriten unter den Studierenden zählen Lebenslauf- und Unterlagenchecks, Trainings zu Assessment Center und Bewerbungsgespräch bis hin zu den Round Tables, die dem direkten Vernetzen zwischen den Studierenden dienen. Mit den Medien "Karrieremagazin", "Bewerbungsleitfaden" und "blog.zbp.at" bietet das Career Center offline Informationen über den Arbeitsmarkt und Strategien für den Bewerbungsprozess.

Studienportfolio WU

Mit 23.800 Studierenden aus rund 110 Ländern ist die WU einer der größten wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Ausbildungsplätze in Europa. Die hohe Qualität in Forschung und Lehre wird durch drei der renommiertesten, internationalen Gütesiegeln – EQUIS, AACSB und AMBA – bestätigt. Weniger als ein Prozent aller Wirtschaftsuniversitäten weltweit dürfen diese "triple accreditation" tragen. Circa ein Drittel der WU-Studierenden studiert Wirtschaftsrecht.