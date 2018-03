Mikrowohnen im stapelbaren Abwasserrohr

foto: das parkhotel/andreas strauss

Neu sind die Rohrunterkünfte allerdings nicht: In Österreich gibt es schon seit 2006 Das Parkhotel im oberösterreichischen Ottensheim an der Donau und seit 2010 einen zweiten Standort in Bottrop-Ebel in Deutschland.

Allerdings ist die Idee von Andreas Strauss eine komplett andere: "Unser Anspruch ist, eine temporäre Form der Gastfreundschaft im öffentlichen Raum zu schaffen", so der Erfinder des Parkhotels zum STANDARD. Eine schnell zugängliche und unkomplizierte Übernachtungsmöglichkeit für Radfahrer etwa sollte es sein.

"Solche Wohnformen sind nicht dafür da, um ein Wohnraumproblem zu lösen", kritisiert Strauss, der sich kopiert und missverstanden fühlt. Die Rohre seien eine sichere, gemütliche Übernachtungsmöglichkeit für bis zu drei Tage, aber geeigneter Wohnraum sollte ein Menschenrecht sein. (adem, 21.3.2018)

Links

dasparkhotel.net

jameslawcybertecture.com

