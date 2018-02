Filmpremiere: "Call me by your name"

Gewinnen Sie Kinokarten für diesen großartigen, mehrfach ausgezeichneten Film von Luca Guadagnino, der für 4 Oscars (u.a. Bester Film) nominiert ist

Der altkluge 17-jährige Elio Perlman (Timothée Chalamet) genießt den norditalienischen Sommer des Jahres 1983 auf der im 17. Jahrhundert errichteten Villa der Familie. Seine Zeit verbringt der italoamerikanische Junge damit, klassische Musik zu spielen und zu transkribieren, zu lesen und mit seiner Freundin Marzia (Esther Garrel) zu flirten. Mit seinen Eltern ist Elio eng verbunden. Sein Vater (Michael Stuhlbarg), ein angesehener Professor, hat sich auf griechisch-römische Kultur spezialisiert. Elios Mutter Annella (Amira Casar) arbeitet als Übersetzerin. Gemeinsam bringen sie ihrem Sohn die Errungenschaften der Hochkultur nahe und bereiten ihm ein sorgenfreies Leben mit allen Vorzügen. Dank seiner Weltklugheit und seiner intellektuellen Begabungen wirkt der Junge nach außen bereits wie ein Erwachsener, doch dem Anschein entgegen ist Elio in mancherlei Hinsicht durchaus noch sehr unerfahren – besonders in Herzensangelegenheiten …

Pressestimmen

"Eine mitreißend-subtile Liebesgeschichte" (filmstarts.de)

"Kritiker und Zuschauer sind begeistert." (kino.de)

"... Ein bewegendes Vater-Sohn-Gespräch, wie es großartiger im Kino wohl noch nicht zu sehen war … In Sundance tobte das Publikum … Sinnliches Gefühlskino, wie es eben nur die Italiener mit solch raffinierter Grandezza beherrschen." (programmkino.de)

"The charismatic Mr. Chalamet, Mr. Hammer and Mr. Stuhlbarg — whose brilliant delivery of a tricky speech pierces the heart and, crucially, the movie’s lustrous patina — transform beauty into Feeling." (THE NEW YORK TIMES)

"A spellbinding, almost ecstatically beautiful movie that gains even more heft and meaning in its final transcendent moments." (WASHINGTON POST)

"…the actors are to die for." (NEW YORK OBSERVER)

"... one of the greatest pleasures of the movie year." (WALL STREET JOURNAL)

"It's hard to think of many movies that have so successfully appealed to both the intellectual and the erotic since the heydays of Patrice Chéreau and André Téchiné." (BBC.com)

"A luminous, sun-kissed Italian love story brimming with warmth, passion and feeling. This is utterly unmissable." (TOTAL FILM)

"A film that's at once light, joyful and emotionally devastating, with deeply affecting central performances. A full-hearted romantic masterpiece." (EMPIRE)

"A swirling wonder, a film about coming of age, about the secrets of youth, the magic of summer, the beauty of Italy." (VANITY FAIR)

"Triumphant and heartbreaking" (TIME OUT)

"It's a film of overwhelming empathy ..." (THE FILM STAGE)

"Chalamet gives the performance of the year." (New York Magazine)

"One of the very best films of the year. Guadagnino, a master cinema sensualist, and his award-caliber actors Chalamet, Hammer and Stuhlbarg create a love story for the ages and a new film classic." (ROLLING STONE)

Gewinnen Sie Kinokarten für die Filmpremiere von CALL ME BY YOUR NAME (OmU) am

Do, 1. März 2018, 20.30 Uhr im Votivkino, Währinger Straße 12, 1090 Wien.

