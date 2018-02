Von der Bedeutung des kritischen Denkens

Vom "Journalismus und Public Relations (PR)"-Studium an der FH JOANNEUM zur Leitung der steirischen APA-Redaktion – Ingrid Kornberger hat diesen steilen Karriereweg erfolgreich beschritten. Im Kurzinterview berichtet sie über ihren beruflichen Werdegang und blickt auf ihre Zeit als Studentin zurück.

Die APA ist die österreichische Nachrichtenagentur und damit der führende Informationsdienstleister. Was Ingrid Kornberger und ihre Kolleginnen und Kollegen schreiben, aufnehmen, filmen oder grafisch gestalten wird an die führenden nationalen Redaktionen versendet. Die Themen werden danach weiter behandelt und sind damit sehr oft in Zeitungen zu lesen, im Radio zu hören oder TV zu sehen.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am besten?

Ingrid Kornberger: Ich kann jeden Tag mein Wissen durch meine Arbeit erweitern und komplizierte Sachverhalte einfach erklären. Langeweile kommt in meinem Beruf nie auf.

Wurden Sie durch Ihre Ausbildung an der FH JOANNEUM gut auf die Arbeitswelt vorbereitet?

Ich habe besonders in den ersten Semestern an der FH JOANNEUM viele Basiskenntnisse über die Aufgaben der APA, das Verfassen von Meldungen und kritisches Denken vermittelt bekommen. Ein Highlight meiner Studienzeit, waren die praxisbezogenen Recherche-Aufgaben bei Frau Mag. DDr. Gabriele Russ, übrigens auch eine meiner Vorgängerinnen in der Büroleitung der APA Graz. Ihre Seminare waren Inspiration für meinen beruflichen Werdegang. Das Pflichtpraktikum hat mir dann den Einstieg in die Arbeitswelt sehr erleichtert. Es war das Sprungbrett in meine aktuelle Tätigkeit.

Wie wurden Sie zur Leiterin der Redaktion Steiermark?

Ich habe mein verpflichtendes Praktikum im Verlauf meiner Ausbildung an der FH JOANNEUM bei der APA in der Grazer Redaktion absolviert und wurde danach angestellt. Nach acht Jahren Tätigkeit für die APA wurde die Stelle der Büroleitung frei. Ich habe mich beworben und kam zum Zug.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Studierenden, Absolventinnen und Absolventen der FH JOANNEUM gemacht?

Wir schätzen an den Studierenden der FH JOANNEUM, dass sie zumeist viel Praxis mitbringen, selbstbewusst auftreten und rasch eigenständig arbeiten können. Aktuell beschäftigen wir mehrere Absolventinnen und Absolventen der FH JOANNEUM in den APA-Redaktionen. Sie überzeugen mit praxisorientierter Ausbildung. Ich selbst bin eine der ersten Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs ‚Journalismus und Public Relations (PR)‘.

Welche Tipps haben Sie für Studierende?

Suchen Sie sich ihre Praktika-Plätze gut aus und zeigen Sie, dass Sie wissbegierig und ideenreich sind. Sie dürfen im Journalismus nicht schüchtern sein, sollen Fragen stellen und sich einbringen.