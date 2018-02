Der Weg des Boliden

Jedes Jahr konstruiert das Team von joanneum racing graz einen neuen Rennwagen für den Antritt zum internationalen Studierendenwettbewerb Formula Student. Von der Strecke, die man dafür zurücklegen muss.

Rund 40 Studierende des Master-Studiengangs "Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering" sowie einige ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Studiengängen opfern ihre Zeit für joanneum racing graz. Das Team wechselt jährlich – das Ziel bleibt das gleiche: die bestmögliche Platzierung im Konstruktionswettbewerb Formula Student.

Der König ist tot, lang lebe der König

Der Anfang für jedes neue Team ist auch immer gleich ein Ende: Am sogenannten Sponsors-Day wird das Lenkrad des alten Boliden symbolisch an das neue Team übergeben. Gleich darauf widmen sich die Studierenden den Fragen: Wie viel wird vom Vorjahr übernommen? Worauf kann man aufbauen? Oder fängt man ganz von vorne an?

Das Team teilt sich in Gruppen: Organisation, Powertrain, Chassis/Aero, Electrics, Suspension, Calculation, Design und Public Relations. Für die Konstrukteurinnen und Konstrukteure stehen zuerst Simulationen an: Sie planen am Computer die Teile, die später aus dem Boliden einen Gewinner machen sollen. Diese Phase dauert circa bis Dezember der jeweiligen Saison.

Schrauben, schweißen, schleifen

Die einzelnen Teile des neuen Rennwagens müssen gefertigt werden. Auch hier haben die Studierenden ihre Finger im Spiel: einen Großteil davon fertigen sie selbst – mithilfe von Unternehmen – einige Parts müssen bestellt werden. Die Deadline sitzt den Studentinnen und Studenten jedes Jahr aufs Neue im Nacken, vor der offiziellen Präsentation wird teils in Nachtschichten zusammengebaut und lackiert. Zum Schluss kommen die Sponsorenaufkleber noch drauf und dann wird das neue Baby präsentiert: Beim alljährlichen Rollout Ende April. Hier wird die bis dahin getane Arbeit erst mal gefeiert. Aber lange Zeit zum Ausschlafen und Durchschnaufen bleibt nicht: Das neue Auto muss getestet, Bewerbe müssen geprobt und Reisen müssen geplant werden.

Never stop pushing

Jedes Team kann sich aussuchen, an welchen Formula Student-Wettbewerben es teilnimmt. Hoch im Kurs sind selbsterklärend Österreich, aber auch Deutschland, Italien, Ungarn, die USA oder Japan. Bei diesen Wettbewerben gewinnen aber nicht zwangsläufig die Schnellsten, sondern die besten Konstrukteurinnen und Konstrukteure: Angetreten wird in statischen und dynamischen Disziplinen. Erstere umfassen das Engineering Design, die Kostenanalyse und den Business Plan (für die sich das Team gerne Unterstützung der betriebswirtschaftlichen Studiengänge holt). Zu den dynamischen Disziplinen zählen Querbeschleunigung, Beschleunigung, Autocross, Ausdauer und Treibstoffverbrauch.

Einmal gewinnt man, einmal verliert man

Die Overall-Ergebnisse der Wettbewerbe, an jenen ein Team teilgenommen hat, werden zusammengezählt – so ergibt sich am Ende der Saison ein Platz auf der Weltrangliste. Die Top 10 sind sich in den letzten Jahren meistens ausgegangen – man rangiert auch gerne unter den Top 3. Der Saisonabschluss wird auch gebührend gefeiert: Mit dem Sponsors-Day, an dem man den großzügigen Unternehmenspartnern dankt und mit der Übergabe des Lenkrads an das neue Team.