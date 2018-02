Sponsoring: Marcel Hirscher ist sieben Millionen wert, Kitzbühel-Abfahrt 16

28 Prozent des Sponsoringvolumens in TV und Print – 943 Millionen Werbedruck mit Sportsponsoring 2017

Wien – 943 Millionen Euro Werbewert hatte die Präsenz von Marken in Sportevents 2017 in Fernsehen und Radio in Österreich, beobachtete Focus Marketing Research. 38,7 Prozent entfallen auf Ski-Bewerbe, 28 Prozent auf den Ski-Weltcup. Die Herrenabfahrt in Kitzbühel ist das stärkste Einzelevent mit einem Bruttowerbewert von 15,9 Millionen. Wertvollster Sportler: Marcel Hirscher.

Wie schon 2016 liegt Marcel Hirscher auch 2017 auf Platz eins. Focus misst ihm einen Bruttowerbewert von sieben Millionen Euro zu. Größte Anteile: 2,94 Millionen Werbewert für Atomic, 2,4 Millionen für Raiffeisen, 600.000 für Komperdell.

Auf Platz zwei (nach sechs 2016) sieht Focus Skispringer Stefan Kraft, bewertet mit vier Millionen Euro – 1,41 Millionen für Manner, eine Million für Uvex, 930.000 für Fischer und 570.000 für OMV.

foto: apa/epa/antonio bat Marcel Hirscher mit Gold im Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea.

Die Sportler mit dem höchsten Sponsoringwert in Österreich

Marcel Hirscher Stefan Kraft Dominic Thiem Mikaela Shiffrin Matthias Mayer Anna Veith Alexis Pinturault Henrik Kristoffersen Max Franz Hannes Reichelt



Audi mit 44 Millionen stärkster Sponsor

14.449 Marken und ihren Sponsoring-Werbewert hat Focus bewertet. Audi steht nach diesem Befund einsam an der Spitze mit 44 Millionen Euro Bruttowerbewert. vor Red Bull, Raiffeisen und Tipico Sportwetten sowie A1. Focus veröffentlicht nur die Werbewerte dieser fünf Top-Sponsoren. Die Rangliste der Top 25:

Ski vor Fußball, Weltcup vor Bundesliga

Von den 943 Millionen Gesamt-Werbewert des Sponsorings entfallen laut Focus 657 Milllionen brutto auf Fernsehen, 286 Millionen auf Printmedien. 2018 will Focus auch Onlinemedien einbeziehen, Social Media werden nur für konkrete Kundenaufträge beobachtet.

Nach Veranstaltungen liegt die Alpine Ski-WM mit 28 Prozent in Sachen Sponsoring weit vorne, Platz zwei geht an die Fußballbundesliga mit 14 Prozent des Sponsoring-Werbewerts, Platz drei an die Alpine Ski-WM in St. Moritz mit zehn Prozent.

Die Herrenabfahrt in Kitzbühel ist auch in Sachen Sponsoring laut Focus-Beobachtung das stärkste Einzelevent im Skiweltcup mit einem Bruttowerbewert von 15,9 Millionen. Die Herrenabfahrt bei der Ski-WM in St. Moritz kam in Österreich auf 15,6 Millionen Euro Werbewert. Das stärkste Spiel der Fußballbundesliga – Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg – im November 2017 kommt laut Focus auf 2,2 Millionen Bruttowerbewert.

Beim Alpinen Skiweltcup entfallen 88 Prozent des Sponsoring-Werbewertes laut Focus auf den ORF, bei der Ski-WM sogar 92 Prozent. Focus misst hier der "Krone" und "Österreich" beim Skiweltcup drei und bei der Ski-WM zwei Prozent zu.

Bundesliga: Sky vor Österreich und "Krone"

Im Fußballsponsoring spielen nach den Berechnungen von Focus Tageszeitungen insgesamt eine weit größere Rolle: 48 Prozent des Werbewertes sehen die Werbebeobachter in Printmedien entstehen, vor allem über abgebildete Dressen. Sky wäre hier schon größtes Einzelmedium mit 28 Prozent des Gesamtwerbewerts, der ORF komme mit bisher einem Livespiel pro Woche auf 22 Prozent. Der "Kronen Zeitung" misst Focus 21 Prozent des Sponsoring-Werbewerts der Bundesliga bei.

Diese Daten spielten eine wesentliche Rolle bei der Exklusivvergabe der TV-Rechte der Fußballbundesliga an die Pay-Plattform Sky für 34 Millionen im Jahr. Sky vergibt nun Sublizenzen für nur noch vier Livespiele im Free TV und Highlightshows.

Als aussichtsreicher Kandidat für die Livespiele gilt wie berichtet A1 TV. Dagegen sprach sich Rapid-Präsident Michael Krammer bei der Focus-Pressekonferenz am Dienstag aus. Er ist für größtmögliche Reichweite bei den verbliebenen Free-TV-Spielen. Sky verhandelte etwa auch mit dem ORF. (fid, 20.2.2018)