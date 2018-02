Beliebte Tastatur-App Swype wird eingestellt

Die App war eine der ersten, die die Eingabe durch Wischen ("Swipe") erlaubte – konnte mit der Konkurrenz nicht mithalten

Die populäre Tastatur-App Swype steht vor dem Aus. Das hat der Entwickler Nuance Nutzern per E-Mail mitgeteilt, wie XDA Developers bestätigt. Sie wird keine weiteren Updates mehr bekommen – in der jüngsten Vergangenheit gab es diese allerdings sowieso nur mehr sporadisch.

Gegen SwiftKey und Gboard

Die App war früher einer der Hauptkonkurrenten für heutige Marktführer wie SwiftKey und Googles Gboard. Allerdings zeigt allein schon die Zahl der Rezensionen im Google Play Store die gewaltige Differenz, zu der es inzwischen gekommen ist: rund 80.000 Rezensionen hat Swype, SwiftKey hingegen etwa 2,6 Millionen.

Pionier der Wisch-Eingabe

nuance mobile

Swype war eine der ersten Apps, die eine Eingabe durch Wischen ("Swipe") erlaubte. Dabei wischt man mit dem Finger über die Tastatur und bleibt kurz bei denen stehen, welche man eintippen will. Möglich ist diese eigentlich eher ungenaue Methode durch das Wörterbuch, welches dann errät, was Nutzer schreiben wollen. Allerdings konnte sich die App mit der Zeit nicht mehr mit der Konkurrenz messen, welche die Eingabemöglichkeit nachbaute.

Zukunft

Nuance möchte sich fortan auf die "Entwicklung von KI-Lösungen, die direkt an Unternehmen verkauft werden", fokussieren, so das Statement in einer E-Mail. Die App ist aktuell noch im Play Store verfügbar und kostet 1,09 Euro – wie lange, bleibt infrage zu stellen, wie lange das so bleiben wird, da noch Geld für eine App verlangt wird, die nicht länger unterstützt wird. (red, 20.2.2018)