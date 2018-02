Volksbegehren: FPÖ ist Volksabstimmung bei großem Zuspruch nicht abgeneigt

Experten sehen für empörte Bürger keine Möglichkeit für eine Anfechtung wegen Serverproblemen des Innenministeriums

Wien – Angesichts der Eintragungspannen rund um die aktuellen Volksbegehren sehen Experten keine Anfechtungsmöglichkeiten für empörte Bürger, die wegen der Serverprobleme des Innenministeriums wieder heimgeschickt werden oder lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, um ihre Unterstützungserklärungen abzugeben. Parlamentsexperte Werner Zögernitz erklärt im STANDARD-Gespräch, die technischen Probleme beim Zugriff auf das Zentrale Wählerregister fielen quasi unter "höhere Gewalt" – noch dazu, wo es bisher nie die Option gegeben habe, für gleich drei Volksbegehren Unterstützungserklärungen abzugeben. Wie berichtet, werden derzeit Unterstützungserklärungen für die Gleichstellung von Frauen, für ein Gastro-Rauchverbot sowie für ein gerechteres Asylsystem in Europa gesammelt.

orf Beitrag aus der ZiB um 24 Uhr.

"Die Unterschriften", die derzeit nicht abgegeben werden können, "gingen nicht verloren", führt Zögernitz weiter aus – denn noch stünden die tatsächlichen Eintragungswochen ja bevor, und dann wäre es den Stimmberechtigten erneut möglich, die Begehren zu unterstützen. Aber der Experte mahnt auch: "Problematisch wird es dann, wenn da wieder Pannen entstehen." Auch der Innsbrucker Verfassungsrechtler Karl Weber sieht keine Möglichkeit für eine Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof.

Mehr als 200.000 unterzeichneten "Don't smoke"

Am Dienstagvormittag hat das Volksbegehren "Don't smoke" nun die 200.000-Marke geknackt. Genau waren es 206.340 Personen, die laut einem Sprecher der Ärztekammer am vierten Tag nach Start der Initiative gegen eine Aufhebung des beschlossenen Rauchverbots in der Gastronomie unterschrieben haben.

Die Regierung ließ sich von der Kampagne mehrere Tage lang überhaupt nicht beeindrucken. Die FPÖ gab noch am Montag bekannt, dass in einer der nächsten Nationalratssitzungen ein türkis-blauer Initiativantrag eingebracht werden soll, durch den das unter Rot-Schwarz beschlossene Rauchverbot ab Mai gekippt wird. Die Freiheitlichen, die sich seit Jahren für mehr Demokratie aussprechen, hielten beständig an ihrer Forderung fest, Rauchen in Lokalen weiterhin zu erlauben. Die türkise Parteispitze gab sich einsilbig.

Hofer denkt Volksabstimmung an

Nun lenkt der blaue Parteivize und Infrastrukturminister Norbert Hofer aber zumindest sanft ein: Grundsätzlich sei er bei einer sehr hohen Anzahl an Unterstützungserklärungen für das Rauchverbot-Plebiszit nicht abgeneigt, eine entsprechende Volksabstimmung abzuhalten – auf eine konkrete Anzahl an Unterstützungsunterschriften für dieses Szenario will er sich auf STANDARD-Anfrage aber nicht einlassen. In seinem Büro heißt es dazu: "Wir werden am Ende sehen, wie viele Unterzeichner es sind. Danach gibt es eine weitere koordinierte Vorgangsweise."

Auch Tirols FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger hält im Gespräch mit dem STANDARD fest: "Wenn das Volksbegehren tatsächlich eine derart hohe Unterstützung erfährt, müssen wir das ernst nehmen. Wir würden uns ja selbst ad absurdum führen, wenn wir unsere ureigenste Forderung missachten."

Nichtrauchervolksbegehren als "Testlauf"

Im Regierungsprogramm wurde festgeschrieben, dass ab 2022 Volksbegehren, die von mehr als 900.000 Menschen unterzeichnet werden, verpflichtend einer Volksabstimmung unterzogen werden – allerdings ist über diesen Modus zuerst ein Referendum abzuhalten. Das Ergebnis jeder Volksabstimmung ist bindend und muss politisch umgesetzt werden. Abwerzger kann sich vorstellen, dass das Nichtrauchervolksbegehren als "Testlauf" für die neue Regelung verwendet wird, sollten entsprechend viele Stimmberechtigte unterschreiben – also 900.000.

Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) erklärte auf STANDARD-Anfrage: "Grundsätzlich ist das eine Entscheidung der Bundespartei" – aber er selbst sei "plebiszitären Entscheidungen jedenfalls noch nie aus dem Weg gegangen".

Auch die anderen beiden aktuellen Volksbegehren verzeichnen regen Zulauf. Das Frauenvolksbegehren zählte innerhalb einer Woche über 80.000 Unterstützungserklärungen, das Volksbegehren "Asyl europagerecht umsetzen" steht bei etwas mehr als 22.000 Unterschriften. (Katharina Mittelstaedt, Nina Weißensteiner, 20.2.2018)