Wo Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt zufrieden sind

Eine aktuelle Analyse von Bewertungen auf der Plattform kununu zeigt, in welchen Städten die Österreicher mit ihrem Gehalt am zufriedensten sind

Wie zufrieden eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer mit seinem Job ist, ist abhängig von vielen Faktoren. Manche nennen die Work-Life-Balance als entscheidend, andere ein gutes kollegiales Umfeld oder die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und wieder anderen geht es vielleicht nur um's Gehalt. Doch unabhängig von all diesen Faktoren, die Bezahlung ist immer ein entscheidender Punkt.

Die österreichische Plattform kununu, bei der man anonym seinen Arbeitgeber bewerten kann, hat 45.615 Gehaltsbewertungen der vergangenen beiden Jahre für den Gehaltszufriedenheits-Index untersucht. Die Bewertungen zu den neun österreichischen Landeshäuptstädten wurden nach einer Skala von eins (sehr schlecht) bis fünf (sehr gut) gereiht.

Linz führt an, Eisenstadt Schlusslicht

Wie bereits im Vorjahr führt auch im Jahr 2017 Linz, das Wirtschaftszentrum Oberösterreich, mit einer Punktewertung von 3,71 den Index an. Auf dem zweiten Platz liegt Innsbruck (3,69), dicht gefolgt von Salzburg (3,68). In Wien scheinen die Arbeitnehmer – im bundesweiten Vergleich – mit einem Wert von 3,49 laut kununu weniger zufrieden mit ihrem Gehalt zu sein. Allerdings heißt das nicht, dass in Wien jeder mit seinem Gehalt hadere, sondern diese variiere stark nach dem Berufsfeld. "Während Branchen wie Internet/Multimedia, Medizin/Pharma, Finanzen oder Consulting hohe Werte erzielen, sind Mitarbeiter in den Branchen Tourismus, Handwerk oder auch Kunst und Kultur mit ihren Gehältern drastisch unzufriedener", sagt Johannes Prüller, Pressesprecher von kununu. Das Schlusslicht bildet Eisenstadt mit 3,45 Punkten – wobei die Schwankung zwischen den Bundeshauptstädten relativ gering ist.

foto: screenshot/kununu Die Arbeitgeberbewerungsplattform kununu untersuchte über 45.000 Gehaltsbewertungen für den Gehaltszufriedenheits-Index.

Unzufriedener als im Vorjahr

Der Mittelwert von 3,43 Punkten auf dem fünfstufigen Gehaltszufriedenheits-Index zeigt auch eine allgemein mittlerer Zufriedenheit mit dem Lohn in Österreich. Allerdings ist diese im Vergleich zum Vorjahr (3,51) gesunken. Auch die Work-Life-Balance wurde dabei untersucht. Die Städte, in denen die Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt zufrieden sind, liegen auch im Ranking voran. Wien liegt hier mit einer Wertung von 3,52 ebenso an vorletzter Stelle.

Außerdem zeigt die Analyse, dass Österreichs Arbeitnehmer mit ihren Kollegen zufriedener sind als mit ihren Gehältern. Kollegenzusammenhalt ist jene Kategorie, die mit 3,86 am besten bewertet wurde, am schlechtesten schneidet die Kommunikation ab (3,27). "Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit im Job. Umso wichtiger ist es, dass wir uns wohl fühlen – und da spielen die Kollegen eine große Rolle. Zufriedenheit lässt sich eben nicht alleine mit Geld kaufen", sagt Prüller. (set, 20.2.2018)