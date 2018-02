Galaxy S9: Alle Details zu Samsungs neuem Top-Smartphone

Bilder und Spezifikationen wenige Tage vor der Präsentation vollständig durchgesickert

Bereits in wenigen Tagen soll es so weit sein: Im Rahmen des Mobile World Congress wird Samsung am Sonntag sein neues Smartphone-Topmodell vorstellen. Überraschungen dürfte es dabei aber kaum mehr geben, sind doch jetzt bereits im Vorfeld alle Details durchgesickert – samt den offiziellen Produktfotos.

Basisdaten

So wird es einmal mehr zwei Ausführungen des Smartphones geben, wie Winfuture betont. Neben dem Galaxy S9 mit seinem 5,8-Zoll-Bildschirm ist auch ein S9+ mit 6,2-Zoll-Display geplant. Auf den ersten Blick wird die neue Hardwaregeneration dabei kaum vom letztjährigen Modell zu unterscheiden sein, Samsung behält nämlich das grundlegende Design bei.

Wer die Geräte genau kennt, dem werden aber an der Rückseite Unterschiede im Detail auffallen. So ist der Fingerprint-Scanner unter die Kamera gewandert, die beim S8 gewählte Anordnung neben der Kamera wurde viel kritisiert. Beim S9+ kommt noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal hinzu: Kann doch das größere Modell mit einer Dual-Kamera aufwarten.

Fotofähigkeiten

Die Kamera könnte aber auch so schon beiden Geräten ein Highlight werden: Kann bei dieser doch die Blende je nach Bedarf zwischen den Blendenwerten f/1.5 und f/2.4 gewechselt werden. Dies erlaubt es für Low-Light-Aufnahmen mehr Licht einzufangen aber im Gegenzug bei guten Lichtverhältnissen das gesamte Geschehen scharf im Bild zu haben. Die zweite Optik beim S9+ (mit fixer f/2.4-Blende) soll vor allem für einen Zoom-Effekt sowie Porträt-Effekte genutzt werden – ähnlich wie es schon beim Note 8 der Fall ist. Hinter beiden Kameras steckt ein 12-Megapixel-Sensor.

Eine weitere Spezialität der Kamera soll der Super-Slow-Motion-Modus sein: Dieser soll Videos mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde aufnehmen können. Die Frontkamera soll 8 Megapixel sowie eine fixe Blende von f/1.7 und einen eigenen Autofokus bieten.

Display

Als Display kommt wieder einmal ein Super-AMOLED aus Samsungs eigener Entwicklung zum Einsatz, das mit einer Auflösung von 2.960 x 1.440 Pixel aufwarten kann. Damit bleibt auch das Seitenverhältnis mit 18,5:9 im Vergleich zum Vorjahresmodell unverändert. Neu ist hingegen die Nutzung von Stereo-Lautsprechern, die von der Samsung-Tochter AKG optimiert worden sein sollen.

Nutzung

Als Prozessor soll in Europa Samsungs eigener Exynos 9810 genutzt wurden, ein Achtkerner mit bis zu 2,9 GHz Taktfrequenz. In den USA sollen die neuen Smartphones hingegen mit Qualcomms neuem Topchip Snapdragon 845 ausgeliefert werden. In Fragen Arbeitsspeicher unterscheiden sich die beiden Modelle dann wieder: Während das Galaxy S9 mit 4 GB RAM auskommen muss, bekommt das S9+ gleich 6 GB. Der lokale Speicherplatz bleibt bei 64 GB (UFS 2.1), lässt sich aber über eine MicroSD-Karte erweitern. Der Akku beläuft sich je nach Modell auf 3000 bzw. 3.500 mAh, wobei erneut Quick Charging unterstützt wird.

Verfügbarkeit

Beide Modell sollen bereits ab dem 8. März in den Farben "Midnight Black", "Lilac Purple", "Coral Blue" und "Titanium Gray" erhältlich sein. Angaben zum Preis gibt es bislang noch keine, frühere Leaks wiesen aber darauf hin, dass die neue Gerätegeneration rund 100 Euro teurer als die Vorjahresmodell werden könnten. (Andreas Proschofsky, 20.2.2018)