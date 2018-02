Hohe Keimbelastung am Check-in-Automaten

Tests auf drei großen US-Airports haben ergeben, dass die Bakterien-Belastung auf manchen Oberflächen das normale Maß weit übersteigt

Gegner der Check-in-Automaten haben es ja schon immer gewusst: Die Dinger sind die Pest. Jetzt können sie sich zudem auf eine Untersuchung des US-Versicherungsportals Insurance Quotes stützen. 18 Tests von sechs typischen Oberflächen auf drei großen amerikanischen Flughäfen und in Flugzeugen wurden in der vergangenen Weihnachtssaison durchgeführt. Bei den jeweils dreimaligen Wischtests wurden die "Colony Forming Units" (CFU) gezählt, auf deutsch "Koloniebildende Einheiten", welche die durchschnittlich gemessene Menge der Mikroorganismen beschreiben.

Zum Vergleich: Im privaten Haushalt liegen die üblichen Durchschnittswerte bei einer Küchenspüle bei 21.000 CFU, bei einer Badezimmer-Türklinke bei 203 CFU und bei einer Toilettenbrille bei 172 CFU. An Bord der Flugzeuge wurden 1.116 CFU auf der Schnalle des Anschnallgurtes gemessen. Auf den Klapptischen am Sitz brachte der Wischtest 11.595 CFU. Der Spülknopf auf der Bordtoilette kam sogar auf 95.145 CFU.

Bildschirm als "Rekordhalter"

Auch am Boden, in den Flughafenterminals, wurden erhebliche Keimbelastungen ermittelt. Der Druckknopf eines Trinkbrunnens war mit 19.181 CFU belastet, die Armlehne einer Sitzbank am Gate mit 21.630 CFU und "als Rekordhalter" der Bildschirm eines Automaten für den Self-Check-in mit 253.857 CFU. Ein einzelner der für die Untersuchung getesteten Bildschirme war sogar mit über einer Million CFU belastet.

Laut Insurance Quotes ist die Reinigung oder Sauberkeitsprüfung von Flugzeugkabinen FAA-seitig nicht reguliert und wird auch nicht überwacht. Viele Airlines reinigten die Kabinen aus Zeitmangel zwischen den Flügen nicht oder verwendeten zu schwache Reinigungsmittel. Die amerikanische Webseite empfiehlt den Passagieren als Ergebnis ihrer Untersuchung das Mitführen von Desinfektionsmitteln und – natürlich – den Abschluss einer Reise-Krankenversicherung. (red, 20.2.2018)