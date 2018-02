USA mit 5:1-Sieg über Slowakei im Viertelfinale

US-Amerikaner müssen dort gegen Tschechien antreten

Pyeongchang – Die USA stehen beim olympischen Eishockey-Turnier der Männer in Pyeongchang im Viertelfinale. Die Mannschaft von Tony Granato setzte sich im ersten der vier Achtelfinali bzw. Viertelfinal-Qualifikationen in Gangneung gegen die Slowakei souverän 5:1 durch.

Die Vorentscheidung zugunsten der US-Amerikaner war zu Beginn des Mitteldrittels gefallen, als Ryan Donato und James Wisniewski innerhalb von 44 Sekunden zum 2:0 trafen. Mark Arcobello erhöhte in der 34. Minute auf 3:0, ehe Peter Ceresnak noch vor der zweiten Drittelpause der Anschlusstreffer für die Osteuropäer gelang.

Für die endgültige Entscheidung zugunsten der USA sorgte Garrett Roe Mitte des Schlussdrittels nach einer herrlichen Kombination. Den Schlusspunkt setzte Donato mit einem Treffer in Überzahl.

Die beiden Teams waren bereits in der Vorrunde aufeinandergetroffen. Damals hatte die USA 2:1 gesiegt. Im Viertelfinale trifft der Olympia-Zweite von 2002 und 2010 am Mittwoch auf Tschechien, den Sieger der Vorrundengruppe A. Den bisher letzten Olympiasieg im Eishockey der Männer holten die USA 1980 in Lake Placid. (APA, 20.2.2018)