Morgen-Update für Dienstag, den 20.2.2018: Smartphonesucht, Grundeinkommen und AMS befürchtet Budgetkürzungen

[Web] Smartphones: Sind soziale Medien gebaut, um süchtig zu machen?

[Inland] Beim Rauchen wird die FPÖ plötzlich zum Kritiker direkter Demokratie

[Wirtschaft] AMS befürchtet türkis-blaue Budgetkürzungen

Geld ohne Arbeit: Finnen kommen vom Grundeinkommen ab

[International] Syrische Kurden rufen Assad gegen die Türkei zu Hilfe

[Olympia] Nach Teambewerb: Kuttin kritisiert Schlierenzauer und Fettner

[Lifestyle] Pro & Kontra: Katze im Bett schlafen lassen

Spektakuläres Hotel-Projekt: Ein Ring am Polarkreis

[Wetter] Am Dienstag überwiegen in weiten Teilen des Landes die Wolken und in der Osthälfte schneit es im Tagesverlauf hin und wieder, vor allem im Südosten und Osten. Die größten Neuschneemengen werden zwischen der Südoststeiermark und dem Mittelburgenland erreicht. -3 bis +3 Grad



[Zum Tag] Am 20. Februar 1872 wurde das Metropolitan Museum of Art in New York City eröffnet. Bis Ende Februar kann man dort noch so viel Eintritt zahlen, wie man möchte, doch ab Anfang März werden die Besucher zur Kasse gebeten.