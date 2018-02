Einstein-Briefe kommen in Los Angeles unter den Hammer

Mehrere Schriftstücke des Physikers sind zu haben, darunter Briefe aus den Jahren 1929 und 1950 über die Einheitliche Feldtheorie

Los Angeles – Einige von Albert Einstein verfasste Briefe kommen in Los Angeles unter den Hammer: Das Auktionshaus Nate D. Sanders hat die Versteigerung für Donnerstag, 22. Februar angekündigt.

Unter den angebotenen Dokumenten befinden sich etwa zwei Briefe von 1929 und 1950, in denen der Physiker gegenüber seinem Freund Michele Besso seine Einheitliche Feldtheorie behandelt. Der Ausrufungspreis für die beiden auf Deutsch verfassten Schriftstücke liegt bei je 55.000 US-Dollar (44.127 Euro).

Auch ein Brief aus dem Jahr 1939, in dem Einstein zur Solidarität mit jüdischen Flüchtlingen aufruft, und ein Dokument von 1918, in dem er über seinen "hypothetischen Nobelpreis" spekuliert, sind zu haben. Die vollständige Liste der zur Versteigerung angebotenen Einstein-Briefe gibt es hier. (APA, red, 19.2.2018)