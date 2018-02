Oberlandesgericht sieht keine Fluchtgefahr bei Ex-Hypo-Vorstand Kulterer

Wolfgang Kulterer darf seinen Pass behalten

Graz – Beim früheren Chef der Hypo Alpe Adria, Wolfgang Kulterer, besteht keine Fluchtgefahr. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Graz am 14. Februar entschieden. Der am 6. Februar aus der Haft entlassene Exbanker darf daher seinen Pass behalten, darf Österreich verlassen, muss bei einem Wechsel seines Aufenthaltsorts nicht die Staatsanwaltschaft um Genehmigung bitten und muss sich nicht täglich bis zehn Uhr Früh bei einer wohnsitz- oder arbeitsplatznahen Polizeistelle melden.

All diese "gelinderen Mittel" hatte die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt unter Hinweis auf Fluchtgefahr am 2. Februar beim Landesgericht (LG) Klagenfurt beantragt, als einzige Alternative zur Verhängung der Untersuchungshaft am Tag von Kulterers Entlassung.

Damals hatte Kulterer vier von sechs Jahren Haftstrafe abgesessen. Und: Er hatte "ohne Verpflichtung hierzu" (OLG Graz) dem Gericht "von sich aus mitgeteilt", dass er nach seiner bedingten Entlassung eine dreiwöchige Vietnamreise antreten wolle.

Erhöhter Fluchtanreiz



Die StA Klagenfurt hatte für ihren Antrag zwei nicht rechtskräftige Freiheitsstrafen von einmal vier Jahren und einem Monat und einmal zehn Monaten aus offenen Verfahren ins Treffen geführt und "erhöhten Fluchtanreiz" angenommen. Den hat der Staatsanwalt damit begründet, dass Kulterer aus seiner Tätigkeit bei der früheren Kärntner Landesbank "zahlreiche und intensive internationale Kontakte" habe.

Das LG Klagenfurt hat den Antrag, wie berichtet, abgelehnt, gegen diesen Beschluss hat der Staatsanwalt Beschwerde beim OLG Graz eingebracht. Eine Richterin des Straflandesgerichts Klagenfurt hatte denselben Staatsanwalt davor schwer gerügt: Im Untreueverfahren Hilltop und Blok 67, in dem sie Kulterer und fünf weitere Angeklagte (nicht rechtskräftig) freisprach, warf sie dem Ankläger vor, sie habe den Objektivitätsgrundsatz noch nie so verletzt gesehen wie in diesem Fall und könne sich nur mit Bedauern bei den Angeklagten entschuldigen.

Nun kam auch das OLG zum Schluss, dass keine Fluchtgefahr und daher kein Haftgrund für Kulterer vorliege (und damit auch keine gelinderen Mittel verhängt werden dürfen). Das OLG hält fest, dass Kulterer maximal noch eine Zusatzstrafe von drei Jahren, acht Monaten und zehn Tagen droht: Zusammen mit den ersten sechs Jahren und einer eventuellen Ersatzfreiheitsstrafe kommt man dann auf zehn Jahre, mit denen Untreue höchstens bestraft wird. Die beiden Causen liegen beim Obersten Gerichtshof, für Kulterer gilt die Unschuldsvermutung.

Und der Richtersenat bezieht sich auf die Auskünfte des Leiters der Vollzugsanstalt, in der der Exbanker gesessen hat. Demnach sei Kulterer "ein perfekter Insasse" und "sehr zuverlässig" gewesen.

Fluchttendenz ist laut OLG keine zu erkennen: Kulterers Vorstandstätigkeit liege zwischenzeitig mehr als ein Jahrzehnt zurück und Kontakte nach Vietnam oder in den ostasiatischen Raum lägen nicht vor. Der Beschluss des OLG ist rechtskräftig. (gra, 20.2.2018)