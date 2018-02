Tschechiens Sozialdemokraten auf der Sinnsuche

Neuer Parteichef Jan Hamáček soll die Traditionspartei aus der Krise führen

Prag/Wien – Jan Hamáček wird gute Nerven brauchen und eine gehörige Portion Optimismus. Der 39-Jährige wurde am Wochenende auf dem Parteitag der tschechischen Sozialdemokraten (ČSSD) im nordostböhmischen Hradec Králové (Königgrätz) zum neuen Parteichef gewählt, hat aber kaum Perspektiven, um die ČSSD aus dem Krisenmodus zu führen.

Bei der Wahl im Oktober waren die traditionsreichen Sozialdemokraten – damals noch stärkste Regierungspartei – auf 7,3 Prozent und damit auf Platz sechs abgestürzt. Nun sind sie auf der Suche nach Wegen in die Zukunft. Dazu aber müssten sie zunächst die Frage klären, welche Rolle sie bei der immer noch anstehenden Regierungsbildung spielen wollen.

Ganz links und ganz rechts

Einstweilen regiert Premier Andrej Babiš, Chef der liberal-populistischen Partei Ano, als Chef eines Minderheitenkabinetts. Bei der Vertrauensabstimmung im Parlament ist Babiš zwar gescheitert, Präsident Miloš Zeman aber lässt seine Regierung vorerst geschäftsführend im Amt – und hat auf dem Weg zu einem neuen Kabinett, einem mit Parlamentsmehrheit, keine Eile signalisiert.

Das Kuriose an der Situation: Babiš kann bei seinem nächsten Versuch voraussichtlich auf Unterstützung von ganz links und ganz rechts bauen – konkret auf die der Kommunisten (KSČM) und der rechtsextremen Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD). Statt letzterer würde er zwar lieber die Sozialdemokraten ins Boot holen, und auch die ČSSD will verhindern, dass Babiš sich von der EU- und fremdenfeindlichen SPD abhängig macht. Aber: Die Sozialdemokraten möchten Babiš selbst nicht in der Regierung sehen, weil gegen ihn wegen des Verdachts auf EU-Subventionsbetrug ermittelt wird. Babiš jedoch beharrt auf seinem Amt als Premierminister.

Gordischer Knoten

Vor dem Königgrätzer Parteitag der Sozialdemokraten hatten viele daher auf das Durchschlagen des gordischen Knotens gehofft. Immerhin hatte Hamáčeks Gegenkandidat Jiří Zimola weniger Vorbehalte gegen Babiš als Premier geäußert. Mit Hamáček als Parteichef aber will die ČSSD weiter Distanz zu Babiš und seinen strafrechtlichen Problemen halten. Der Premier selbst kann die bevorstehenden Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten dennoch ganz entspannt führen – und sich notfalls an die Extremisten halten. (Gerald Schubert, 19.2.2018)