Spanier soll Südeuropa in der EZB-Spitze stärken

Griechenland hat Problem mit Hilfspaket – Euronotenbanker aus Lettland angeblich in Korruptionsskandal verwickelt

Griechenland hat erneut Probleme, die zur Auszahlung einer fälligen Hilfstranche von 6,7 Milliarden Euro vereinbarten Maßnahmen umzusetzen. Zwar hat die Regierung den Großteil der 110 einzelnen Reformschritte umgesetzt. Aber in zehn Bereichen, so bei den Verfahren zur Zwangsversteigerung von Immobilien überschuldeter Eigentümer, fehlen noch erforderliche gesetzliche Grundlagen. Das geht aus einem Zwischenbericht einer Expertengruppe der Eurozone hervor, die die Freigabe der Kredite durch die 19 Eurominister vorbereitet haben.

Montagnachmittag traf die Eurogruppe in Brüssel zusammen. Im Prinzip war die Auszahlung von 5,7 Milliarden Euro und später einer Milliarde bereits bei der Jännersitzung der Finanzminister fixiert worden. Nun wollten sie sich die Verzögerungen in Athen noch einmal "genau anschauen", wie der deutsche Finanzminister Peter Altmaier erklärte.

Das dritte Hilfsprogramm von Eurogruppe und Internationalem Währungsfonds (IWF) im Gesamtvolumen von 86 Milliarden Euro läuft nach Ansicht der Experten des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) an sich nicht schlecht. Allerdings hängt die Mitfinanzierung durch den IWF noch in der Luft, weil Athen die Nachhaltigkeit seiner Budgetmaßnahmen nicht garantieren konnte.

Deutschland verfolgt mit anderen Stabilitätshardlinern wie den Niederlanden oder Österreich das Ziel, dass der IWF an Bord bleibt. Bis März ist dazu Zeit. Bis dahin sollten wichtige Personalentscheidungen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) gefallen sein. Auf der Tagesordnung stand Montag die Nominierung des Nachfolgers des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constâncio aus Portugal.

Merkel in Defensive

Dieser räumt im Mai seinen Posten. Der neue Vizepräsident muss zuvor noch von den Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel Ende März gewählt werden. Als Favorit galt der konservative spanische Finanzminister Luis de Guindos, der am Montag von der Eurogruppe vorgeschlagen wurde. Nachfolger des Niederländers Jeroen Dijsselbloem wurde der Portugiese Mário Centeno. Der österreichische Finanzminister Hartwig Löger wollte de Guindos seine Stimme geben und ging davon aus, dass die Eurogruppe sich für ihn entscheiden werde. Formell entscheiden die EU-Finanzminister am Dienstag. Somit befänden sich an der Spitze der Euroinstitutionen viele Vertreter südlicher EU-Staaten, die auch die Unterstützung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron genießen.

Das EU-Parlament favorisierte hingegen den irischen Notenbankchef Philippe Lane als EZB-Vizepräsident, weil dieser bei der Anhörung im zuständigen Ausschuss überzeugender gewesen sei. Wie Deutschland da mitspiele, war daher die offene Frage, zumal Kanzlerin Angela Merkel derzeit nur ein Übergangskabinett führt.

Es hieß, dass Berlin Anspruch auf den Posten des EZB-Chefs erhebt, wenn das Mandat von Mario Draghi Ende Oktober 2019 ausläuft. Bundesbankchef Jens Weidmann steht dafür bereit.

Berlin hatte schon vor acht Jahren den Bundesbanker Axel Weber praktisch fix als Nachfolger des damaligen EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet im Rennen. Der sprang aber im letzten Moment aus Protest gegen Merkels Eurorettungspolitik ab. So kam der Italiener Draghi zum Zug.

Überschattet wurde das EZB-Karussell von einem Skandal um Lettlands Notenbankchef Illmars Rimsevics, der Mitglied im EZB-Gouverneursrat ist. Er wurde von der Polizei verhaftet, weil er in einen Korruptionsskandal verwickelt sein soll, was er bestreitet. (Thomas Mayer aus Brüssel, 20.2.2018)