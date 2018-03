Erwachsen mit den Eltern verreisen: Ihre Geschichten

Viel Konfliktpotenzial oder liebgewonnene Familientradition und verbindend? Verreisen Sie als Erwachsener mit Ihren Eltern?

Urlaub. Als Kind gibt es da nicht viel zu überlegen, dieser wird mit den Eltern verbracht. Alle Entscheidungen treffen sie, von der Auswahl der Destination bis zu den Tagesaktivitäten. Irgendwann wird man in die Welt entlassen und verbringt seine Urlaube mit Freunden oder Partnern. Doch eines Tages verreist man, nach Jahren getrennt verbrachter Urlaube, wieder einmal mit den Personen, die einen in die Welt gesetzt haben. Was könnte schiefgehen? Schließlich kennt einen kaum jemand so gut wie die eigenen Eltern.

Und doch ist es für manche eine Herausforderung, den Urlaub ohne gröbere emotionale Zwischenfälle über die Bühne zu bringen. Denn Regression ist sehr real, und man fällt schnell wieder in alte Rollen und Verhaltensmuster zurück. Und so fragt die Mutter wieder wie früher "Das willst du anziehen?", und man stellt fest, dass beim Abendessen dieselben Themen für Konfliktpotenzial sorgen wie auch früher schon. Im Forum sind nicht alle davon überzeugt, dass ein gemeinsam verbrachter Urlaub eine gute Idee ist:



Bei anderen haben die vergangenen Jahre den Druck aus der Beziehung genommen, man betrachtet einander mit gnädigeren Augen als noch während der Teenagerzeit. Das Verständnis füreinander wächst, wenn man sich als Erwachsener gegenübersteht. Und so ein Urlaub mit Mama und Papa hat durchaus auch seine Vorteile – vor allem, wenn gleich drei Generationen beteiligt sind. Wie dieser User berichtet:

Im besten Fall schafft man gemeinsame schöne Erinnerungen und bringt ein Stück vom alten Familienleben in die Gegenwart zurück.

Urlaub mit Mama und Papa: Wie ist es gelaufen?

Was sind Ihre Erfahrungen mit Familienurlauben als Erwachsener? Was sind die Herausforderungen? Was ist wichtig, damit es funktioniert? Erzählen Sie Ihre besten Geschichten im Forum! (aan, 13.3.2018)