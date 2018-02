Pan Yao übernimmt

Führungswechsel bei der Österreich-Tochter des chinesischen Telekom-Riesen Huawei: Pan Yao (41) ist der neue CEO der Huawei Technologies Österreich. Bisher war er in den USA, Vietnam, Korea und Thailand tätig. Nun löst er in Österreich den bisherigen General Manager Jay Peng ab, der Director Enterprise Business Group, Huawei & CEE Region wird, teilte das Unternehmen am Montag mit. (APA, 19.2.2018)