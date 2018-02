Faszination Curling: Dopingverdacht in Früh-"ZiB" in ORF 2

Den Blick stier auf einen unbekannten Punkt vor ihm auf das Eis gerichtet, die hektischen Bewegungen – natürlich nehmen die Curler alle etwas!

Es gibt wenig Sportarten, die den blutigen Laien immer wieder so staunen lassen wie das Curling. Man kommt gar nicht dazu, sich mit dem Reglement zu beschäftigen, dem die Athleten, die aussehen, als würden sie einen zwanghaften Putzwahn zum Beruf gemacht haben, folgen. Zu sehr fesseln einen immer wieder nur die faszinierenden Bilder der über das Eis schrubbenden Menschen. Was könnte man im Haushalt Zeit sparen, könnte man derart effizient mit dem Besen umgehen?

Hatte sich die Faszination über die Jahre etwas abgenutzt, platzte Montagfrüh eine Nachricht aus der olympischen Sportblase, in die man sich selten flüchtet. In der ZiB um acht Uhr vermeldete Stefan Gehrer einen Dopingverdacht "ausgerechnet beim Curling". Der russische Curler Alexander Kruschelnizki soll laut Medien in seiner Heimat positiv getestet worden sein. Auch Moderator Gehrer war die Verwunderung darüber, dass auch Curler in die Trickkiste der Chemie greifen sollen, anzusehen. Doch diese anfängliche Verwunderung wich ob der Fernsehbilder des Mannes rasch einem Aha-Erlebnis. Den Blick stier auf einen unbekannten Punkt vor ihm auf das Eis gerichtet, die hektischen Bewegungen – natürlich nehmen die Curler alle etwas! Sonst würde man diesen Sport doch gar nicht angehen!

Bei dem Russen soll es sich um die Substanz Meldonium handeln, die in Russland "früher" zur Förderung der Ausdauer genutzt wurde. Ob die Substanz zufällig auch in gängigen Reinigungsmitteln für Bad und Küche zu finden ist, wurde in dem Bericht nicht erwähnt. Vielleicht hat der Mann einfach nur tief in eine Flasche Meister Proper hineingeschnüffelt. Es gilt also die Unschuldsvermutung. (Colette M. Schmidt, 19.2.2018)